Operaio morto sul lavoro a Frattamaggiore schiacciato da un macchinario per macinare le spezie: aveva 20 anni

Una tragica fatalità ha scosso Frattamaggiore, Comune della provincia di Napoli, nella mattinata del 19 luglio. Un giovane operaio ha perso la vita mentre lavorava con un macchinario presso l’azienda dove era impiegato. Raffele Vergara, di soli 20 anni, lascia la famiglia, gli amici e i compagni di squadra del suo sogno spezzato: quello di diventare calciatore.

L’incidente

Raffaele Vergara, la vittima del fatale incidente sul lavoro di mercoledì 19 luglio, era impegnato nell’insediamento produttivo dell’azienda Delifood, ubicato in via Sossio Russo a Frattamaggiore.

In risposta all’allarme lanciato dall’azienda, i Carabinieri della locale stazione hanno immediatamente raggiunto il luogo dell’incidente e hanno constatato l’accaduto.

Il giovane operaio era rimasto intrappolato in un macchinario utilizzato per macinare spezie, circostanza sfortunata che gli è costata la vita. Le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Chi era Raffaele Vergara

Operaio con un sogno nel cassetto, Raffaele Vergara: diventare un calciatore. A soli 20 anni era stimato dalla società sportiva per cui giocava, la Virtus Afragola, e dai compagni di squadra.

“È con la morte nel cuore e infinita tristezza che annunciamo la prematura e tragica scomparsa del nostro Raffaele Vergara” si legge nel post su Facebook pubblicato dalla società calcistica.

“Passione e talento da vendere, un vero leone in campo, lottava sopra ogni pallone come se fosse l’ultimo. Intelligenza, umiltà, educazione, mai una parola fuori posto; anche se giovane un vero esempio per tutti”.

Questo il profilo tracciato da chi conosceva bene Raffaele Vergara, unito all’espressione di vicinanza al dolore e la rabbia della famiglia.

Le indagini La tragedia ha attirato l'attenzione del magistrato di turno della Procura di Napoli Nord, che ha avviato indagini approfondite per far luce sulla terribile vicenda. Presenti sul posto le autorità competenti, fra cui i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, quelli del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell'Asl Napoli 2 Nord, per raccogliere informazioni necessarie al caso. Con ogni probabilità, come consuetudine in situazioni simili, il corpo del giovane operaio verrà sottoposto ad autopsia.

Lutto cittadino

L’intera comunità di Crispano è in lutto per la perdita del loro concittadino, Raffaele Vergara. Il sindaco Michele Emiliano ha espresso il profondo dolore di tutti i cittadini e ha inviato le condoglianze e il sostegno ai familiari.

Per volontà dell’amministrazione, il giorno dei funerali del giovane Raffaele sarà dichiarato come giorno di lutto cittadino, in segno di rispetto e commemorazione.

Gli incidenti sul lavoro

Anche Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl Napoli, si è unito al cordoglio e all’indignazione per questo tragico episodio.

Il segretario ha denunciato la strage inaccettabile rappresentata da incidenti sul lavoro come questo e continua a chiedere un intervento deciso da parte delle istituzioni, affinché vengano attuate rigorose azioni di controllo per incentivare le aziende del territorio a rispettare pienamente le norme di salute e sicurezza.

È essenziale intensificare gli sforzi nella sfera dell’informazione e della formazione, ha sostenuto Tipaldi, soprattutto in una provincia come Napoli, dove il mercato del lavoro è caratterizzato da precarietà e numerose violazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori.