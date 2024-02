Operaio morto schiacciato nella fabbrica Stellantis a Pratola Serra (Avellino): lavorava per una ditta esterna

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ennesima tragedia sul posto di lavoro giovedì 22 febbraio, con un operaio di 52 anni che è morto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. L’uomo, impiegato presso una ditta esterna, era al lavoro nella fabbrica che si trova nell’area industriale di Pianodardine. Il 52enne sarebbe deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario.

L’incidente mortale si è verificato al mattino, quando erano circa le ore 7.50, all’interno della fabbrica “FCA Stellantis Cia” situata nell’area industriale dell’Avellinese. La vittima, 52 anni, si chiamava Domenico Fatigati, ed era originario di Acerra, in provincia di Napoli.

Fatigati stava svolgendo mansioni di manutenzione in fabbrica, in qualità di dipendente di una ditta esterna con sede a Foggia. In base ai primi riscontri, il 52enne sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, durante un intervento nel reparto basamento motore.

Le indagini sull’incidente

L’operaio sarebbe deceduto poco dopo l’incidente, nonostante le manovre salvavita tentate dagli operatori del 118, accorsi in breve tempo sul posto.

Le cause esatte dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine. A condurla sono i carabinieri di Pratola Serra e di Avellino, con il supporto del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Asl.