Operaio morto schiacciato in una pressa a Fano: aveva solo 28 anni, lavorava in un'azienda di verniciature

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 28 anni è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, la mattina di mercoledì 5 marzo. L’uomo stava lavorando in un’azienda che si occupa di verniciature. Sul posto polizia e vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente

Il 28enne, al momento dell’incidente, stava lavorando alla Polver, azienda della zona industriale che si occupa di verniciature di articoli metallici per conto terzi, nella zona di via Papiria, a Fano.

Non è ancora chiara la dinamica, su cui indaga la polizia: la tragedia sarebbe avvenuta di prima mattina.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona industriale a Fano, dove è morto schiacciato da una pressa un operaio di appena 28 anni

Chi è la vittima

Non è stata ancora rivelata l’identità dell’operaio morto schiacciato dalla pressa.

Al momento, l’Ansa riferisce che aveva 28 anni ed era residente a Fano.

Inutili i soccorsi

Come riferito dal ‘Resto del Carlino’, sul posto sono accorsi 118, eliambulanza Icaro e vigili fuoco: ma per il 28enne purtroppo non c’era più nulla da fare.

Morti sul lavoro

Si tratta dell’ennesima morte sul lavoro. Pochi giorni fa, a Floridia, un operaio è deceduto dopo essere stato colpito dal braccio di una gru.