Operaio morto a Pescia schiacciato da un albero abbattuto dal vento, ennesimo incidente sul lavoro

Tragedia sul lavoro a Pescia, in provincia di Pistoia: morto un operaio. Secondo le prime ricostruzioni, a causa del vento un albero sarebbe caduto sull’uomo mentre lavorava in strada. Non è l’unico episodio di alberi crollati in Toscana nelle ultime ore: la regione è attualmente colpita da forti raffiche di vento. Per tale motivo, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla.

Pescia, morto un operaio: travolto e ucciso da un albero

Un operaio di 59 anni è morto a Pescia, in provincia di Pistoia, nella mattinata del 13 gennaio durante il suo turno di lavoro. L’uomo, un 59enne di cui non sono ancora note le generalità, è stato travolto da un albero mentre lavorava in strada.

Secondo le prime ipotesi, all’origine della tragedia potrebbero esserci le forti raffiche di vento che negli ultimi giorni hanno colpito la regione.

L’incidente sul lavoro è avvenuto a Pescia, in provincia di Pistoia

L’uomo, di origini francesi e residente da tempo a Pescia, stava ripulendo una strada boschiva comunale. Dopo aver tagliato l’albero, per cause ancora da chiarire ma probabilmente legate al vento, la pianta gli è crollata addosso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’ASL.

Numerosi incidenti causati dal vento in Toscana nelle ultime ore

La tragedia dell’operaio morto a Pescia è solo uno dei drammatici effetti delle violente raffiche di vento che hanno colpito la Toscana. Negli altri episodi si è fortunatamente evitato il peggio.

Nella mattinata del 13 gennaio, i Vigili del Fuoco di Empoli sono stati impegnati nei soccorsi nel comune di Fucecchio, a causa di un altro albero caduto, anche in questo caso per i forti venti.

La pianta non ha causato feriti, ma ha danneggiato un’auto parcheggiata in strada.

I venti hanno causato la caduta di un terzo albero, anche questo abbattuto nella mattinata del 13 gennaio. La pianta è caduta su uno scuolabus a Rignano sull’Arno, causando il ferimento di sei bambini, oltre che dell’autista e dell’accompagnatrice presenti sul mezzo.

Allerta meteo in Toscana: violente raffiche di vento

L’incidente che ha coinvolto l’operaio morto a Pescia, insieme alle cadute degli alberi appena citate, come anticipato, potrebbe essere legato ai forti venti che hanno colpito la Toscana.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla, valido per l’intera giornata del 13 gennaio.

Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 120 km/h. Non sono inoltre escluse deboli nevicate, che potrebbero interessare le aree settentrionali della regione.