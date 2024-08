Operaio morto a Monza, incastrato nel nastro trasportatore per compattare rifiuti: risucchiato mentre lavorava

Altro dramma sul lavoro. A Monza, nella giornata di mercoledì 21 agosto, un operaio di soli 22 anni è morto dopo essere rimasto fatalmente incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti.

Operaio 22enne morto a Monza: è rimasto incastrato nel trasportatore

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 16 nella ditta Corioni, azienda attiva nelle bonifiche e nei servizi ambientali di smaltimento rifiuti.

In particolare, la tragedia si è consumata nello stabilimento che ha sede in via Comunale per Cinisello, nella zona industriale del capoluogo brianzolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni trapelate sul caso, la dinamica mortale ha visto la vittima essere risucchiata dal macchinario mentre stava operando in prossimità del nastro.

Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza sono immediatamente intervenute sul posto insieme al personale del 118. A nulla, purtroppo, sono serviti i soccorsi. Non c’è stato altro da fare che constatare il decesso del giovane operaio.

I vigili hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo senza vita del ragazzo dal macchinario in cui è rimasto incastrato.

Presenti anche gli agenti della questura di Monza con gli operatori della polizia scientifica, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la precisa dinamica della tragedia.

Pochi giorni fa tragedia sul posto di lavoro a Latina

In Italia si continua a morire sui posti di lavoro. Soltanto pochi giorni fa, a Latina, si è verificato un altro dramma.

Il 16 agosto, nella frazione di Borgo Piave, è stato trovato senza vita Dalvir Singh, un bracciante agricolo indiano di 54 anni che lavorava per un’azienda attiva nel settore della silvicoltura. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di sensi nel campo in cui stava operando.

A dare l’allarme è stato il suo datore di lavoro. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 54enne non c’è stato niente da fare. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.