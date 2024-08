Bracciante indiano di 54 anni morto a Latina, il corpo è stato ritrovato in un campo: richiesta autopsia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 16 agosto, nella frazione di Borgo Piave a Latina, è stato trovato senza vita Dalvir Singh, un bracciante agricolo indiano di 54 anni. L’episodio, che ha riacceso i riflettori sulle condizioni di lavoro nelle campagne italiane e ha riportato alla mente la vicenda di Satnam Singh.

Morto bracciante nei campi a Latina

Dalvir Singh, di etnia sikh, lavorava per un’azienda nel settore della silvicoltura. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di sensi nel campo in cui stava lavorando.

A dare l’allarme è stato il suo datore di lavoro, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei paramedici, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nuovo incidente sul lavoro a Latina: morto un bracciante indiano

Questo episodio si aggiunge alla lunga lista di tragedie simili avvenute nelle campagne di Latina, dove i braccianti, spesso migranti, lavorano in condizioni estreme tra caldo e fatica.

Richiesta autopsia

Per far luce sulle cause del decesso, la Procura di Latina ha disposto un’autopsia sulla salma di Singh. Le indagini mirano a chiarire se la morte sia stata causata da un incidente sul lavoro, dalle elevate temperature e dalle fatiche estreme, o da altre cause.

Sebbene al momento si ipotizzi un incidente sul lavoro, le autorità stanno anche esaminando se le norme di sicurezza siano state rispettate e se Singh fosse stato sottoposto ai controlli sanitari obbligatori.

I numeri degli incidenti sul lavoro

La morte di Dalvir Singh non è un caso isolato. Solo due mesi fa, un altro bracciante indiano, Satman Singh, aveva perso la vita in circostanze simili nella stessa area (il titolare è stato accusato, perché la morte poteva essere evitata).

Gli incidenti sul lavoro nelle campagne italiane sono una preoccupante realtà, con numeri che testimoniano la vulnerabilità di molti lavoratori, specialmente quelli migranti.

Il caso di Singh evidenzia la necessità urgente di rafforzare i controlli e migliorare le condizioni di lavoro nei campi per prevenire ulteriori tragedie.