Operaio caduto davanti al Palafiori mentre smontava il ledwall di Sanremo 2024: portato via in elisoccorso

Incidente sul lavoro a Sanremo 2024. Un operaio è caduto dalla scala da diversi metri d’altezza mentre stava smontando il ledwall davanti al Palafiori. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale, ma non sarebbe grave.

Sanremo 2024, operaio cade davanti al Palafiori

L’incidente sul lavoro si è verificato nella mattina di venerdì 9 febbraio a Sanremo, davanti al Palafiori. Secondo quanto riporta Ansa, un giovane operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala.

L’operaio stava lavorando per smontare il leadwall di Sanremo 2024 posto all’ingresso del green carpet davanti al Palafiori, per ragioni di sicurezza legate all’arrivo previsto del forte vento.

L’incidente sul lavoro nel centro di Sanremo davanti al Palafiori

Operaio all’ospedale

Il ragazzo è rimasto a terra dopo essere caduto da quasi 6 metri d’altezza, ma sempre cosciente. Immediato l’allarme, sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica del 118 per prestare i primi soccorsi.

L’operaio è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona.

Secondo quanto riferito all’Ansa da Vincenzo Russolillo, responsabile di Casa Sanremo, “parla al telefono, non ha mai perso conoscenza e non è grave. Disponeva di tutti i dispositivi di protezione previsti per legge”.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione riportata da Adnkronos, l’operaio stava smontando il ledwall di Sanremo posto tra il Palafiori e Piazza Colombo. Il maxi schermo veniva rimosso probabilmente in vista dell’arrivo di pioggia e vento forte attesi tra oggi pomeriggio e domani.

L’operaio era agganciato alla struttura ma spostando il gancio dell’imbracatura sarebbe scivolato, cadendo giù da circa 6 metri d’altezza. Il giovane lavoratore è caduto su un baule aperto, picchiando con la parte destra del busto.