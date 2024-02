Vortice di Carnevale con pioggia, neve e forte vento secondo le previsioni meteo del weekend: allerta-Sanremo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tornano pioggia, freddo e vento forte sull’Italia. Secondo gli esperti, infatti, le giornate di caldo segnate dall’anticiclone Zeus sono ormai un ricordo, sostituite da quelle in preda al maltempo del vortice di Carnevale. Di conseguenza, calo delle temperature e perturbazioni secondo le previsioni meteo del weekend. Allerta anche a Sanremo nei giorni clou del Festival.

Il vortice di Carnevale porta pioggia, neve e forte vento

Gli esperti di 3bMeteo spiegano che il fronte più avanzato di una profonda saccatura atlantica ha raggiunto anche l’Italia settentrionale, dove sono in atto i primi fenomeni di maltempo.

L’apice è atteso dalla serata di venerdì 9 febbraio, e poi sabato 10 e domenica 11, quando piogge e temporali si diffonderanno un po’ su tutte le regioni.

Fonte foto: 123RF

Il vortice di Carnevale porterà quindi precipitazioni anche nelle aree maggiormente colpite dalla siccità.

Allerta meteo in due regioni e allarme a Sanremo

Per venerdì 9 febbraio la Protezione civile ha diramato una allerta gialla in 2 regioni per rischio idrogeologico:

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese; Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Maltempo anche a Sanremo, dove è in corso la 74^ edizione del Festival: un giovane operaio è precipitato da circa 6 metri di altezza durante la fase di smontaggio di un maxi-schermo. Sarebbe ricoverato in codice rosso.

Si era deciso di smontare il maxi-schermo per ragioni di sicurezza legate all’arrivo previsto del forte vento.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 2 febbraio

Nord : piogge in graduale intensificazione nel corso della giornata, più frequenti la sera su Liguria, alta Val Padana e Alpi. Neve dai 1300/1500m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13 gradi;

: piogge in graduale intensificazione nel corso della giornata, più frequenti la sera su Liguria, alta Val Padana e Alpi. Neve dai 1300/1500m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13 gradi; Centro: peggiora in Toscana con piogge in arrivo dal pomeriggio. Altrove cielo offuscato da strati medio-alti. Temperature in lieve ascesa, massime tra 13 e 17 gradi;

peggiora in Toscana con piogge in arrivo dal pomeriggio. Altrove cielo offuscato da strati medio-alti. Temperature in lieve ascesa, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: qualche nube al mattino in Campania, per il resto condizioni soleggiate ma con velature in aumento in giornata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 16 e 21 gradi.

Sabato 3 febbraio

Nord : piogge e rovesci sparsi più frequenti su Nordovest e alta Val Padana, più deboli in Emilia Romagna. Neve dai 1300m. Temperature in calo, massime tra 8 e 13 gradi;

: piogge e rovesci sparsi più frequenti su Nordovest e alta Val Padana, più deboli in Emilia Romagna. Neve dai 1300m. Temperature in calo, massime tra 8 e 13 gradi; Centro: piogge e rovesci sparsi sulla fascia tirrenica, più frequenti in Toscana. Condizioni più asciutte sul settore adriatico. Neve in Appennino dai 1500m. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi;

piogge e rovesci sparsi sulla fascia tirrenica, più frequenti in Toscana. Condizioni più asciutte sul settore adriatico. Neve in Appennino dai 1500m. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: piogge e rovesci sparsi su Isole maggiori e versante tirrenico, la sera anche in Puglia. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 15 e 19 gradi.

Domenica 4 febbraio

Nord: graduali schiarite al Nordovest, nubi con piogge e rovesci sparsi altrove, più frequenti sul Triveneto. Neve dai 1200m. Temperature in calo, massime tra 7 e 12 gradi;

graduali schiarite al Nordovest, nubi con piogge e rovesci sparsi altrove, più frequenti sul Triveneto. Neve dai 1200m. Temperature in calo, massime tra 7 e 12 gradi; Centro: nubi sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci intermittenti, schiarite e più asciutto su quelle adriatiche. Neve in Appennino dai 1400m. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi;

nubi sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci intermittenti, schiarite e più asciutto su quelle adriatiche. Neve in Appennino dai 1400m. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: instabile sul versante tirrenico con piogge e rovesci anche temporaleschi, più deboli su ioniche e adriatiche. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi.