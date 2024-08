Omicidio-suicidio a Rivalta Bormida vicino Alessandria: uccide il figlio disabile e la moglie e poi si suicida

Omicidio-suicidio a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, dove un uomo ha ucciso il figlio disabile e la moglie per poi togliersi la vita. La scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì 20 agosto in un appartamento di via Oberdan. Luciano Turco, 67 anni, ha sparato al figlio Daniel, 44 anni, costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente motociclistico avvenuto 20 anni fa, e alla moglie Pinuccia Rocca, 66 anni, collaboratrice scolastica.

Omicidio-suicidio a Rivalta Bormida, vicino Alessandria

Dopo il duplice omicidio, Turco si è suicidato con la stessa arma.

Come riporta il Corriere della Sera, le indagini sono ancora in corso per stabilire l’esatto momento della tragedia, che si presume sia avvenuta tra la sera del 19 agosto e l’alba del giorno successivo.

Sul posto sono intervenuti il pubblico ministero, la scientifica dei carabinieri e il medico legale per eseguire i rilievi e avviare le procedure investigative.

Marito e moglie erano separati

La famiglia, già segnata da profondi disagi, viveva una situazione complessa da anni.

Daniel, dopo l’incidente, aveva bisogno di assistenza continua, e le tensioni erano cresciute con il passare del tempo.

Pinuccia Rocca viveva con il figlio a Rivalta Bormida, mentre Luciano Turco, dal quale era separata da tempo, risiedeva nell’Ovadese, pur frequentando regolarmente la casa familiare.

La pistola era regolarmente registrata

La pistola usata nell’omicidio-suicidio era regolarmente registrata a nome di Turco.

Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi e capire se ci fossero segnali che avrebbero potuto evitare questa tragedia.