Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare scappa in bici: il video della fuga, l'uomo ripreso dalle telecamere

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono immagini chiare, ben più chiare del frame divulgato dagli inquirenti poche ore dopo l’arresto di Moussa Sangare: nel video diffuso dagli investigatori si vede chiaramente il reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni transitare a bordo della sua bicicletta dopo le coltellate che hanno ucciso la barista 33enne.

Nel filmato vediamo il 31enne comparire sulla destra, pedalando contromano a bordo della sua bicicletta. Moussa Sangare si ferma e si guarda intorno con fare circospetto. Subito dopo, il reo confesso si allontana a tutta velocità continuando a imboccare la via nel senso sbagliato. Potrebbero essere queste le immagini che durante le indagini hanno portato gli investigatori a cercare il misterioso uomo in bicicletta, inizialmente indicato come possibile supertestimone del delitto.

Dopo l’arresto, Sangare ha tentato di difendersi dicendo di non essersi tenuto lontano da Terno d’Isola per mesi. Messo di fronte alle immagini delle telecamere di sicurezza che lo immortalano sul luogo dell’omicidio negli stessi istanti in cui Sharon Verzeni è stata uccisa, ha cambiato versione.

Sangare, infatti, ha detto di aver visto Sharon litigare con un amico che poi l’avrebbe accoltellata, e di essere stato minacciato dallo stesso uomo. Stretto di fronte alle evidenze e ai dati oggettivi che smentivano le sue parole, infine, ha confessato.