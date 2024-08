Omicidio Sharon Verzeni, la mamma di Sergio Ruocco: "Quel giorno lo chiamavamo ma non rispondeva". Il racconto

Continua ad essere avvolto nel mistero l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola alle 00.50 del 30 luglio. Nelle scorse ore, sulla vicenda, ha rilasciato una serie di dichiarazioni Maria Rosa Sabadini, la madre di Sergio Ruocco, il fidanzato della vittima.

Omicidio Sharon Verzeni, parla la madre di Sergio Ruocco

Rosa ha 63 anni ed è una donna riservata. Ventidue anni fa si è separata: due figli, Stefano e Mirko, 32 e 29 anni, sono rimasti a vivere con lei e tuttora dimorano nella stessa casa; Sergio invece si era trasferito da papà Mario.

Sabato scorso Sergio ha trascorso la serata con la madre. “Ho ordinato la pizza – ha raccontato Rosa, come riferisce Il Corriere della Sera -, abbiamo mangiato insieme, c’era anche Mirko. È rimasto per un’oretta, poi mi ha detto: “Incontro degli amici”. Ho detto: “Vai, così ti distrai”. Nei prossimi giorni vorrebbe riprendere a lavorare”.

Fonte foto: ANSA

A questo punto la 63enne ha spiegato che Sergio ha vissuto più con il padre che con lei e che vedeva Sharon solo tre volte l’anno, cioè a Natale, Pasqua e Ferragosto. “Sergio – ha aggiunto la donna – me l’aveva presentata dopo qualche anno che stavano insieme, probabilmente voleva essere sicuro. È stata la sua prima fidanzata, o almeno la prima che mi ha presentato. Carina, simpatica, una brava ragazza”.

Rosa ha inoltre sottolineato che il figlio Sergio, professione idraulico, è un gran lavoratore: “Sgobba sempre, ma al sabato dopo il lavoro capitava che passasse a bere il caffè. Gli chiedevo: “E Sharon?”. Lui rispondeva: “È al lavoro, tra poco vado a prenderla””.

Cosa è successo dopo l’omicidio, il racconto di Rosa Sabadini

Spazio poi al racconto relativo alle drammatiche ore in cui si è saputo della morte di Sharon. Per diverse ore Sergio, che si trovava dai carabinieri, non ha risposto al telefono.

“A mezzogiorno – ha rivelato mamma Rosa – torna Mirko dal lavoro e mi dice: “Mamma, il collega di Sergio mi ha scritto che stamattina non si è presentato”. Ho provato a chiamarlo sul cellulare due o tre volte, ci ha riprovato anche Mirko”. Ruocco in quel momento era già da ore al comando provinciale dei carabinieri, da dove rispunterà intorno alle 16.

“Sono andata al lavoro – ha riferito sempre Rosa -, dopo 5 o 6 telefonate ho risposto. Era Mirko: “Mamma, hanno accoltellato Sharon”. Ho detto: “svuoto i cestini e pulisco solo i bagni, poi vado”. Anche Mirko e Stefano sono tornati a casa, erano distrutti”.

Poi Sergio ha chiamato il fratello Mirko dal telefono del padre. Poco dopo la famiglia si è riunita. Mamma Rosa ha spiegato ciò che è avvenuto al primo incontro dopo l’omicidio di Sharon: “Siamo arrivati lì, mi ha detto: “Non so nulla, sono andato a letto, lei è uscita ma non lo sapevo altrimenti non l’avrei lasciata uscire””.

Madre di Sergio Ruocco: “Sharon? Per me è qualcuno che va al bar”

Quando alla 63enne è stato domandato chi pensa che abbia ucciso Sharon, è giunta la seguente risposta: “Per me è qualcuno che va al bar, chissà quante persone passano. Se avesse avuto paura, Sharon non sarebbe uscita da sola. Se ho chiesto a Sergio a che ora uscissero di solito a camminare? No, non sono una che si intrometteva nella loro vita di coppia. So del corso prematrimoniale, ma non c’era ancora una data delle nozze. A me bastava che fossero contenti”.