Omicidio Pierina Paganelli e le parole della nuora Manuela Bianchi dopo le accuse di Louis Dassilva in tv

Dopo le parole di Louis Dassilva sull’omicidio di Pierina Paganelli, non poteva mancare la replica di Manuela Bianchi, nuora della vittima nonché amante, per un breve periodo, proprio dello stesso dirimpettaio. Manuela Bianchi ha replicato alle parole di Dassilva attraverso le telecamere di ‘Storie Italiane’ e ha respinto le accuse. Il giallo di Rimini continua, anche con il continuo rimbalzo di responsabilità da parte dei sospettati.

Manuela Bianchi commenta le parole di Louis Dassilva

Martedì 26 marzo Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli in quanto moglie del figlio Giuliano Saponi, ha commentato quanto dichiarato da Lous Dassilva precedentemente a ‘La Vita in Diretta’.

Nel suo intervento di fronte alle telecamere, Manuela Bianchi ha sottolineato la sua assoluta buona fede e ha fatto chiarezza sulle accuse che Dassilva le ha rivolto.

Fonte foto: ANSA Mentre continuano le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, tra i sospettati volano le accuse e le smentite: Manuela Bianchi ha replicato a Louis Dassilva, che l’ha accusata di volerlo tirare in mezzo

A proposito delle dichiarazioni di Louis Dassilva, Manuela Bianchi ha detto: “Sono certamente parole che mi lasciano basita e dispiaciuta oltre che sono del tutto prive di ogni fondamento”, dunque ha chiarito: “Sono certa che lui sappia esattamente che io non c’entro niente con l’omicidio di mia suocera e che tantomeno abbia mai avuto intenzione di mettere in mezzo lui in qualche maniera”.

Sul proprio ruolo nella vicenda, infine, Manuela Bianchi ribadisce: “Ribadisco la mia totale estraneità all’omicidio di mia suocera. Sono innocente, la verità verrà fuori”. Ricordiamo che la nuora di Pierina Paganelli ha lasciato la palazzina all’inizio del 2024.

Le accuse di Louis Dassilva

Intervistato da ‘La Vita in Diretta’ il 22 marzo, Louis Dassilva è scoppiato in lacrime, probabilmente vinto dalle tensioni che quel 3 ottobre 2023 hanno sferzato la palazzina di via del Ciclamino 31 di Rimini come un tornado, alimentando vecchie tensioni e svegliando nuovi sospetti.

Tra questi ci sono quelli di Louis, che valuta la possibilità di essere stato incastrato da qualcuno, probabilmente mosso da motivi razziali. “Non ho ucciso Pierina, qualcuno ha cercato di mettermi in mezzo”, ha detto il 35enne. Piuttosto, Louis dice di avere delle “idee precise su chi possa avere ucciso” la 78enne, ma “non mi esprimo”. Ma perché metterlo in mezzo? E soprattutto, chi può averlo fatto? Chi lo intervista gli fa il nome di Manuela Bianchi. “Potrebbe“, risponde Dassilva.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli è stata uccisa nella tarda serata del 3 ottobre 2023 nell’autorimessa della palazzina di via del Ciclamino 31. Il suo corpo è stato rinvenuto l’indomani mattina, alle 8:30 del 4 ottobre, nel corridoio tra i box auto e il vano ascensore dell’edificio. A fare il tragico ritrovamento è stata Manuela Bianchi, accorsa sul posto insieme a Louis Dassilva. Da quel momento è iniziato il giallo.

I sospetti riguardano più persone: oltre a Manuela Bianchi e Louis Dassilva, l’attenzione è concentrata anche sul fratello della nuora, Loris Bianchi, e sulla moglie di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci. Pierina Paganelli è stata uccisa con circa 30 coltellate e la sua voce, insieme a quella dell’assassino, potrebbe essere stata catturata da una videocamera di sorveglianza installata da un privato in un box auto.