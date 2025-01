Omicidio Pierina Paganelli, due youtuber indagati: avrebbero diffuso l'audio delle urla strazianti

Non c’è pace per Pierina Paganelli: due youtuber sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per aver divulgato un audio in cui si sentirebbero le urla strazianti della 78enne la sera dell’omicidio. L’audio sarebbe stato estratto dal già noto filmato registrato dalla videocamera di sorveglianza di un privato residente in via del Ciclamino, diffuso dai media con le parti più sensibili censurate.

Due youtuber indagati

Due youtuber, uno dei quali sarebbe un avvocato, risulterebbero indagati per aver diffuso l’audio delle urla strazianti di Pierina Paganelli la sera dell’omicidio, il 3 ottobre 2023. Il reato ipotizzato è quello di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Lo riporta Corriere della Sera.

La denuncia sarebbe partita dai legali che assistono i figli della vittima, gli avvocati Monica e Marco Lunedei, e sarebbe arrivata direttamente al sostituto procuratore Daniele Paci già titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Rimini.

Fonte foto: ANSA Pierina Paganelli con la sua famiglia. Due youtuber sono finiti sotto indagine per aver diffuso l’audio con le urla strazianti della 78enne registrate la sera dell’omicidio

La polizia postale è dunque riuscita a risalire all’identità degli autori dell’upload, che nel frattempo sul loro canale avrebbero maturato 18 mila visualizzazioni. I video sono stati rimossi.

Gli inquirenti ne hanno dato notizia una volta eliminati i filmati dal web per scongiurare ulteriori visualizzazioni e possibili emulazioni da parte di altri utenti.

Le urla strazianti durante l’omicidio

L’unico audio registrato la sera dell’omicidio, ricordiamo, proviene da una videocamera di sicurezza installata da un privato, un residente della stessa palazzina in cui viveva la vittima. L’occhio elettronico avrebbe immortalato la traccia audio dell’aggressione mortale, quindi le voci di Pierina Paganelli e del suo assassino.

Ad oggi i media nazionali hanno diffuso la versione censurata, con le urla della 78enne coperte da un bip. Come ricostruisce Corriere della Sera i due youtuber avrebbero manipolato l’audio per portare in evidenza la voce della donna. Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate e per il suo assassinio, il 16 luglio 2024, è stato arrestato Louis Dassilva, metalmeccanico 34enne in quel tempo amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi.

Parlano i legali dei figli di Pierina Paganelli

Corriere della Sera ha raccolto il commento di Monica Lunedei che – ribadiamo – insieme al fratello Marco assiste i figli di Pierina Paganelli.

“Le grida di Pierina non dovevano diventare spettacolo o oggetto di curiosità morbosa“, sostiene l’avvocata Lunedei, che aggiunge: “Quei contenuti potremmo definirli pornografia“.