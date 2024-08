Omicidio di Sharon Verzeni, spunta la pista di Scientology: la reazione del parroco e le ultime notizie

Sharon Verzeni era membro di Scientology? Una prima risposta arriva dal parroco di Terno d’Isola, comunità in provincia di Bergamo in cui la 33enne ha trovato la morte. L’indiscrezione arriva dalla stampa locale, ma non c’è una conferma. Secondo il sacerdote, infatti, la donna sarebbe stata cattolica e pronta a sposarsi con rito religioso con il fidanzato Sergio Ruocco. Nel frattempo, è stato completato lo screening con il prelievo del Dna agli abitanti di Terno, il “metodo Yara”.

Perché si parla di Scientology nel caso di Sharon Verzeni

L’indiscrezione arriva da Bergamo News: gli inquirenti, secondo il quotidiano locale, starebbero considerando ogni pista ritenuta plausibile. Una di queste riguarda la presunta frequentazione dell’associazione religiosa Scientology, alla quale Sharon Verzeni avrebbe mostrato interesse nei suoi ultimi mesi di vita.

Nello specifico, la 33enne si sarebbe avvicinata all’associazione nel mese di marzo, poche settimane dopo la conclusione del corso prematrimoniale. In alcune sere, quindi, Sharon Verzeni sarebbe uscita insieme ad alcune amiche per partecipare alle riunioni di Scientology che si tenevano in un paese non lontano da Terno d’Isola.

Fonte foto: ANSA Gli inquirenti che indagano sull’omicidio di Sharon Verzeni considerano la pista di Scientology: la 33enne avrebbe iniziato a frequentare l’associazione religiosa pochi mesi prima di essere uccisa

Infine, sempre secondo Bergamo News, anche Sergio Ruocco avrebbe maturato un interesse per la stessa associazione frequentata dalla fidanzata. La pista di Scientology, mentre scriviamo, è in attesa di conferme.

Per il momento le indagini continuano, anche per confermare l’alibi di Ruocco: gli inquirenti stanno acquisendo nuove immagini dagli impianti di videosorveglianza, questa volta provenienti dal vialetto di una villetta accanto all’abitazione della coppia.

I dubbi del parroco

Ascoltato da Adnkronos, il parroco di Terno d’Isola fa l’esempio di coloro che fanno “yoga senza essere buddisti”, sottintendendo che si potrebbe frequentare Scientology senza essere membri dell’associazione. Eppure su Sharon Verzeni nutre qualche dubbio: “A me sembrava animata dalla fede cristiana e convinta della scelta di un matrimonio cattolico”.

A proposito della relazione tra Sharon Verzeni e Sergio Ruocco, il parroco parla di “una coppia un po’ riservata, ma affiatata”. Nessuna ombra, quindi, sulla natura del rapporto tra la vittima e il fidanzato.

Il prelievo del Dna

Per la stampa e per chi ha memoria, per arrivare all’omicida di Sharon Verzeni gli inquirenti hanno fatto ricorso al metodo Yara, un chiaro riferimento alle indagini condotte per il delitto di Yara Gambirasio e che portarono all’arresto di Massimo Bossetti.

Ai residenti di via Castagnate – dove la 33enne è stata uccisa a coltellate – e sulle zone limitrofe, è stato prelevato il Dna. Il Ris di Parma dovrà cercare il match tra i campioni prelevati e le tracce rinvenute sul corpo e sugli indumenti di Sharon Verzeni.