Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, arrestato il vicino di casa: chi è l'uomo finito in manette

Arrestato il vicino di casa di Sara Centelleghe, la ragazza di 19 anni accoltellata e morta nella notte in via Nazionale 142 a Costa Volpino, comune dell’Alto Sebino (provincia di Bergamo).

Costa Volpino, omicidio di Sara Centelleghe: chi è l’uomo arrestato

La giovane, dopo essere stata aggredita nel suo appartamento, è uscita di casa ma dopo pochi passi, a causa delle mortali ferite che le sono state inferte, si è accasciata al suolo ed è deceduta.

Per l’omicidio è stato arrestato un suo coetaneo, Deep Gulshan. Il 19enne è di origini indiane ed abita in una casa all’interno dello stesso stabile della vittima.

Fonte foto: ANSA La porta dell’appartamento in cui viveva Sara Centelleghe

L’uomo era stato condotto in caserma nella mattinata di sabato 26 ottobre . Ancora da chiarire il movente.

Gli inquirenti: “Concordanti indizi di colpevolezza”

Le indagini, si legge in una nota, “hanno consentito di raccogliere concordanti indizi di colpevolezza a carico di un diciannovenne indiano, abitante in un appartamento posto in un edificio limitrofo a quello della vittima, che è stato posto in stato di arresto con l’accusa di omicidio volontario”.

Sara Centelleghe dimorava nell’appartamento assieme a sua madre, che, al momento dell’aggressione, non si trovava in casa.

La testimonianza della vicina: “Abbiamo sentito urla all’una di notte”

Tra i primi a rendersi conto del dramma sono stati alcuni vicini di casa della vittima. Una donna, che abita al piano di sotto rispetto all’appartamento in cui si è consumato il delitto, ha raccontato al sito “Araberara” di aver udito in piena notte grida lancinanti.

“Era l’una di notte – ha spiegato la testimone – ho sentito delle urla, ho aperto la porta con mio marito e abbiamo visto impronte di sangue per le scale e al piano di sopra”.

“Mio marito – ha aggiunto la donna – è salito e ha trovato una ragazza in preda al panico che chiedeva aiuto: era l’amica di Sara che ha raccontato di essere scesa a prendere una bibita e di aver trovato, una volta salita, la sua amica senza vita. Inutili i tentativi di rianimarla. Poi abbiamo notato impronte di piedi nudi sulle scale”.