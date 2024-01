Omicidio di Pierina Paganelli, la dichiarazione choc del figlio Giuliano Saponi: "Presto sapremo chi è stato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sull’omicidio di Pierina Paganelli il figlio Giuliano Saponi sembra avere le idee chiare, anche se per ovvi motivi non si sbilancia. Lo ha dichiarato nel corso della puntata di ‘Quarto Grado’ andata in onda venerdì 19 gennaio.

In primo luogo, Giuliano Saponi tenta di allontanare ogni rumor sulla pista famigliare che porterebbe a puntare i riflettori sulla moglie Manuela Bianchi, della quale è ormai nota la relazione extraconiugale con il vicino Louis Dassilva. Proprio a proposito di questo, tra la Pierina Paganelli e la nuora – secondo i media – ci sarebbero stati dei feroci dissapori. “No”, dice Giuliano. “Il sentirsi una famiglia era un po’ scomparso”, precisa, parlando piuttosto di un diffuso “dispiacere” escludendo la possibilità di un clima d’odio.

Recentemente, inoltre, Manuela Bianchi è stata raggiunta da una lettera anonima contenente pesanti accuse e sulla quale la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo. Secondo Giuliano Saponi la misteriosa missiva potrebbe essere stata scritta da una persona molto anziana, ma le sue intuizioni non sono finite.

Il figlio dell’ex infermiera, infatti, dice di avere un’idea sull’identità dell’assassino: “Io ho i miei pensieri, vediamo se saranno confermati o meno. Credo molto che presto sapremo chi è. Ci credo veramente”. Chi ha ucciso Pierina Paganelli? E perché?