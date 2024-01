Omicidio di Pierina Paganelli, la Procura apre un fascicolo sulla lettera contro la nuora Manuela Bianchi

Si arroventa nuovamente, il clima della palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, dove ha avuto luogo l’omicidio di Pierina Paganelli. In questo giallo non ci sono indagati, e le notizie roteano ancora nell’ambito famigliare della vittima. Tra i personaggi più rincorsi dai media c’è senz’altro Manuela Bianchi, nuora della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 in quanto moglie di Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli.

Manuela Bianchi riceve una lettera anonima

Come emerso durante la puntata di ‘Mattino Cinque’ andata in onda martedì 16 gennaio, Manuela Bianchi ha ricevuto una lettera anonima.

Il documento è stato redatto a mano e conterebbe parole offensive nei confronti della nuora di Pierina Paganelli.

Come raccontato a ‘Storie Italiane’ e ripreso da ‘Corriere della Sera’, la mano che ha scritto la lettera apostrofa Manuela Bianchi come “emerita assassina“.