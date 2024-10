Omicidio di Candido Montini a Garzeno, nuovi accertamenti scientifici dei Ris: cosa stanno cercando nella casa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il caso dell’omicidio di Candido Montini è ancora irrisolto. La casa dell’uomo a Garzeno, Como, è stata sottoposta a nuovi accertamenti scientifici dei Ris di Parma, giunti in Lombardia per scoprire qualche traccia in più sulla morte dell’ex vicesindaco del paesino.

Candido Montini, cosa sappiamo della sua morte

L’abitazione di Candido Montini in via ai Monti a Catasco di Garzeno è al centro delle analisi di una squadra dei Ris, specializzata in questi rilievi che, arrivata da Parma, dovrà fornire nuovi riscontri sulla dimora dell’uomo, ucciso a coltellate martedì 24 settembre.

La casa è stata chiusa per due giorni, quelli necessari al lavoro dei carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche che devono rinvenire tracce nuove rispetto a quanto è stato individuato e raccolto finora.

Il luogo del delitto

La ricostruzione della vicenda: nessuna pista privilegiata

Candido Montini è morto a 76 anni dopo essere stato colpito più volte all’addome e nella zona del collo con un coltello da cucina nella sua dimora a Garzeno.

Il suo corpo si trova tuttora all’obitorio dopo tre settimane dal delitto. Era stato ritrovato dal fornaio nella sua casa, dopo che questi, non vedendolo ritirare le ceste di pane e trovando il suo negozio chiuso, si era insospettito ed era andato a controllare se stesse bene.

Non esistono ancora piste privilegiate o sospetti. Nell’abitazione dell’ex vicesindaco di Garzeno non mancavano oggetti di valore, cosa che spinge ad escludere un tentativo di rapina finita male. Sono state ascoltate diverse persone, tra cui anche i due figli della vittima e dei conoscenti per ricostruire le sue ultime ore di vita.

Chi era Candido Montini

I Ris sono chiamati a cercare tracce di una persona, al momento ignota, che è entrata in casa, ha raggiunto la camera da letto e ha accoltellato Candido Montini. Si cercano prove del suo sangue, dopo una prima traccia trovata vicino a una cassettiera.

I carabinieri cercano anche tracce biologiche di diversa natura e perlustrano sia l’abitazione che lo spazio esterno alla casa.

Candido Montini era un ex amministratore comunale e vicesindaco di Garzeno, in provincia di Como. Era titolare di un negozio di alimentari.