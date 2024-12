Omicidio di Brian Thompson a New York, fermato il presunto killer: dove si trovava, aveva con sé un'arma

Le indagini sull’omicidio di Brian Thompson potrebbero essere a una svolta: lunedì 9 dicembre la polizia ha catturato il presunto killer. Secondo le prime indiscrezioni a insospettire gli investigatori sarebbe stata una pistola che l’uomo aveva con sé, un’arma del tutto simile a quella usata dall’assassino per l’agguato del 4 dicembre a Manhattan. Gli accertamenti sono in corso. L’uomo si trovava ad Altoona, in Pennsylvania.

Fermato il presunto killer

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal New York Post la segnalazione sarebbe partita da un cliente di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, che avrebbe riscontrato in un uomo che pranzava all’interno del fast food una somiglianza con il killer di Brian Thompson di cui la polizia ha diffuso ripetutamente la foto dal giorno dell’omicidio.

Dopo aver lasciato il ristorante l’uomo è salito a bordo di un autobus dove è stato raggiunto dai poliziotti. Agli agenti avrebbe mostrato un documento falso.

Fonte foto: ANSA La polizia di Altoona, in Pennsylvania, ha catturato il presunto killer di Brian Thompson. Sarebbe in possesso di un’arma simile a quella usata per l’omicidio del 4 dicembre

Come riportano New York Post e Nbc New York l’uomo sarebbe già stato interrogato. Dagli accertamenti risulterebbe che il sospettato sarebbe in possesso di un’arma del tutto simile a quella usata dal killer di Brian Thompson la mattina dell’omicidio, una pistola con un lungo silenziatore.

Quando è stato fermato dagli agenti, inoltre, era in possesso di un manifesto e quattro documenti di identità falsificati. Per il momento non è possibile stabilire se l’uomo sia collegato all’assassinio del Ceo di United Health Care.

Le altre foto diffuse dalla polizia

Nella giornata di sabato 7 dicembre la polizia di New York aveva diffuso altre due foto del killer, una delle quali ricavata da un filmato di una telecamera interna di un taxi.

In entrambi i casi l’uomo indossava un cappuccio e una mascherina chirurgica che per metà occultava il suo volto. Contestualmente la polizia della Grande Mela aveva rinvenuto lo zaino smarrito dal killer a Central Park e ne ha diffuso il contenuto.

I funerali dopo l’omicidio di Brian Thompson

I funerali di Brian Thompson si terranno in forma privata a Manhattan lunedì 9 dicembre. Il Ceo di United Health Care è stato ucciso la mattina del 4 dicembre mentre raggiungeva l’Hilton Hotel per una riunione con i manager e gli investitori.

Dopo averlo ucciso l’assassino si è diretto verso Central Park e ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo avrebbe raggiunto New York alcuni giorni prima a bordo di un autobus e avrebbe pernottato in un ostello per almeno tre notti. Per il momento non è chiaro il movente del delitto.

Chi è il sospettato

Secondo un aggiornamento pubblicato nell’ultima ora dal New York Times l’uomo catturato in Pennsylvania si chiama Luigi Mangione e ha 26 anni.