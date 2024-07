Omicidio a Terno d'Isola, Sharon Verzeni accoltellata e uccisa: trovata in strada, morta in ospedale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola (Bergamo), una donna di 33 anni, Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco, è stata trovata con ferite da arma da taglio al torace e alla schiena in via Castegnate. Nonostante il rapido soccorso e il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII, la donna accoltellata è morta a causa delle gravi ferite. I carabinieri di Zogno stanno indagando sull’omicidio.

Omicidio a Terno d’Isola, la vittima Sharon Verzeni

Come riporta l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, la donna è riuscita a chiamare il 118 poco prima dell’1, gridando disperata: “Aiuto! Mi hanno accoltellata!“.

Purtroppo, quando i soccorritori sono arrivati, l’hanno trovata a terra in via Castegnate, in un lago di sangue, con profonde ferite al torace e alla schiena.

L’omicidio è avvenuto a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo

Nonostante i tentativi di salvarla, Sharon Verzeni è deceduta poco dopo essere stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Chi era Sharon Verzeni

Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco, era conosciuta in paese, soprattutto perché suo padre, Bruno Verzeni, aveva lavorato per molti anni all’anagrafe comunale. La donna viveva a Terno d’Isola con il compagno, e aveva due fratelli, Cristopher e Melody.

I genitori, Bruno e Maria Teresa Previtali, erano in vacanza al momento dell’omicidio e stanno ora rientrando in paese. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Zogno, che hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire l’accaduto.

La telefonata ai soccorsi: “Sono stata accoltellata”

Verzani sarebbe riuscita a chiamare il 112 dopo l’aggressione, urlando: “Aiuto! Sono stata accoltellata”. Lo riferisce l’Ansa.

Da lì l’arrivo dei soccorritori, che l’hanno trovata a terra con gravi ferite d’arma da taglio, e il trasporto in ospedale.

Le indagini e il precedente

Attualmente, si stanno perlustrando i dintorni per trovare l’arma del delitto, che si sospetta sia stata abbandonata nelle vicinanze.

Secondo i primi riscontri, il compagno di Sharon era a casa sua al momento dell’aggressione. I vicini di Sharon hanno riferito che spesso la vedevano uscire di casa in piena notte, sollevando sospetti che potesse incontrare qualcuno, forse il suo assassino.

Questo tragico evento ha sconvolto la comunità locale, riportando alla memoria un altro accoltellamento avvenuto cinque anni fa nella stessa via, in cui Maurizio Canavesi fu assassinato da un amico, Sergio Ubbiali.

A gennaio di quest’anno a Martinengo, sempre in provincia di Bergamo, un 56enne, Diego Rota è stato ucciso a coltellate. La moglie Caryl Menghetti è sotto processo per omicidio.