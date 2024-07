Omicidio a Terno d'Isola di Sharon Verzeni, come procedono le indagini e l'appello: "Chi sa parli"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

“Chi sa parli”. Questo l’appello dei carabinieri di Bergamo, che stanno portando avanti le indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, accoltellata e uccisa a Terno d’Isola. Non ci sono però al momento indagati per quanto accaduto.

L’appello dei carabinieri per Sharon Verzeni

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno diramato un appello alla collaborazione sull’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto lo scorso 29 luglio a Terno d’Isola, nella cosiddetta Isola Bergamasca, il territorio racchiuso tra i fiumi Adda e Brembo.

La donna è stata accoltellata ma non ci sono ancora indagati per quanto riguarda l’omicidio. La stessa vittima avrebbe fatto in tempo a chiamare i soccorsi e a parlare con un operatore del 118. L’intervento dei sanitari non ha però potuto salvarle la vita.

Fonte foto: ANSA Terno d’Isola, dove è stata uccisa Sharon Varzeni

Le forze dell’ordine stanno indagando a tutto campo e hanno diramato un appello per gli eventuali testimoni dell’aggressione, in modo da ottenere informazioni: “Chi fosse in possesso di informazioni ritenute utili alle indagini potrà rivolgersi al comando provinciale carabinieri di Bergamo” recita il comunicato.

Proseguono le indagini sull’omicidio

Proseguono intanto le indagini sull’omicidio. Gli investigatori mantengono per il momento il massimo riserbo e non stanno tralasciando nessuna pista per ricostruire cosa sia accaduto e soprattutto chi abbia accoltellato Sharon Verzeni.

La donna, 37 anni, è stata aggredita poco dopo mezzanotte, mentre camminava per strada. Già in corso l’analisi delle telecamere di sorveglianza per capire se il colpevole sia stato inquadrato.

“L’indagine è in una fase estremamente delicata, che richiede il massimo riserbo e non consente di disvelare ulteriori particolari” hanno commentato i carabinieri che si stanno occupando del caso.

Parla anche il sindaco di Terno d’Isola

Anche il sindaco di Terno d’Isola è intervenuto con un appello alla propria cittadinanza. Uno dei problemi delle indagini è l’assenza dell’arma del delitto, quindi il primo cittadino ha chiesto agli abitanti di ridurre al minimo i rifiuti esposti durante la raccolta serale, per facilitare le operazioni di ricerca.

“l’Amministrazione ha già messo a disposizione degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale, che ci auguriamo possano contribuire concretamente a ricostruire la verità dietro a questa tragedia” ha commentato il sindaco.