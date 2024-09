Omicidio a Napoli, Luigi Procopio ucciso nei vicoli tra zona Duchesca e piazza Garibaldi: chi era la vittima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Omicidio in pieno centro a Napoli: la vittima è Luigi Procopio, ucciso alla luce del sole nella zona della Duchesca, a pochi metri dalla stazione centrale. Secondo le prime indiscrezioni la vittima, 44 anni, sarebbe stata già nota alle forze dell’ordine. Sul luogo dell’agguato sono presenti le forze dell’ordine.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Ansa, nel primo pomeriggio di lunedì 30 settembre un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in vico VII Duchesca, nei pressi della stazione centrale di Napoli.

Il fatto di sangue si sarebbe consumato intorno alle 17, quando la vittima è stata raggiunta da alcune pallottole mentre camminava per strada.

Come riporta Il Mattino, sul luogo dell’agguato sono presenti gli uomini della squadra mobile della Questura di Napoli sotto la direzione di Giovanni Leuci.

Per il momento non sono chiare le dinamiche con cui si è consumato l’omicidio. Procopio sarebbe stato già noto alle forze dell’ordine e non era nuovo a questo genere di attentati.

Notizia in aggiornamento