Olimpiadi di Parigi 2024, battuta sessista del commentatore tv sulle nuotatrici: Ballard cacciato da Eurosport

Lo storico commentatore della Tv inglese Bob Ballard è stato rimosso dalla squadra di Eurosport alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo una battuta sessista. Mentre era in onda il telecronista ha fatto delle ironie sulla staffetta dell’Australia vincitrice dell’oro nella 4×100 stile libero. Una frase subito definita “vergognosa” dalla seconda voce della telecronaca, l’ex nuotatrice Lizzie Simmonds, che durante la diretta ha cercato di smorzare la gaffe del collega. Il video dello scambio tra i due è rimbalzato sui social fino alla decisione arrivata il giorno dopo da parte dell’emittente di cacciare Ballard dai Giochi.

La battuta sessista di Bob Ballard

Nella diretta di sabato sera della staffetta 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi, Bob Ballard ha cercato di fare lo spiritoso sulle quattro nuotatrici australiane che avevano appena vinto la gara, Mollie O’Callaghan, Emma McKeon, Meg Harris e Shayna Jack.

“Si staranno dando l’ultimo ritocco, lo sapete come sono le donne…se ne stanno in giro, a rifarsi il trucco” ha detto Ballard in telecronaca commentando le atlete che si stavano attardando nei saluti al pubblico prima di raggiungere il podio per la premiazione.

Fonte foto: ANSA

La staffetta australiana vincitrice dell’oro nella 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi

La cacciata dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Una frase che non è piaciuta alla collega a fianco di Ballard, l’ex nuotatrice Lizzie Simmonds, che ha bollato la battuta in diretta come “vergognosa” aggiungendo che “anche alcuni uomini lo fanno”, tra le risate imbarazzate del telecronista che cercava di glissare.

Domenica sera è arrivato l’annuncio di Eurosport sulla rimozione dall’incarico del telecronista alle Olimpiadi con effetto immediato per un “commento inappropriato”.

Il comunicato di Eurosport

“Durante un segmento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. Per questo motivo, è stato rimosso dalla nostra squadra di telecronisti con effetto immediato” ha scritto l’emittente in un comunicato.

Sin dagli anni ’80 Ballard ha commentato diversi sport, dai tuffi alla pallanuoto, ma anche hockey su ghiaccio e tennis su sedia a rotelle, prendendo parte a numerose Olimpiadi e campionati mondiali. Dopo aver lavorato in passato anche per la Bbc, il telecronista è diventato molto noto soprattutto per la copertura di gare di nuoto e immersioni.