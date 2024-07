Offerte di lavoro in Enel, 2 mila assunzioni entro il 2027: quali sono le figure e i profili più richiesti

Un piano di assunzioni da duemila nuovi posti di lavoro in tutta Italia: Enel ha stretto con i sindacati un accordo che prevede un’estesa campagna di reclutamento su tre anni, con 1.200 posizioni aperte già quest’anno, principalmente tra operai, tecnici e altri profili, sia laureati sia diplomati, che saranno impiegati in e-Distribuzione, la società del gruppo che si occupa della gestione della rete elettrica.

Il piano di Enel

La campagna di assunzioni rientra nel piano di investimenti triennale da 1,2 miliardi di euro, approntato da Enel per lo sviluppo e il potenziamento della rete italiana. I nuovi ingressi saranno necessari per la realizzazione dei tanti progetti di ampliamento della transizione energetica in Italia, secondo quanto previsto anche dall’attuazione del Pnrr, tramite una maggiore digitalizzazione dell’infrastruttura, l’aumento della capacità di acquisire sempre più energia da fonti rinnovabili e il miglioramento la resilienza delle infrastrutture, messe a dura prova dagli eventi meteorologici estremi.

“Assumiamo e crediamo fortemente nei giovani e nella loro capacità di portare innovazione – ha spiegato Elisabetta Colacchia, direttrice People & Organization Gruppo Enel – la transizione energetica passa infatti dai valori e dalle azioni delle persone, e le nuove generazioni sono essenziali in questo. Guidare un processo così complesso richiede un forte investimento nel capitale umano, con lo sviluppo di nuove competenze, nuove professionalità e visioni. Da questo punto di vista è cruciale il trasferimento del know-how tra colleghi senior e nuovi ingressi, coltivando professionalità altamente specializzate”.

La campagna di assunzioni

Entro il 2024 saranno assunti 1.200 delle 2mila figure previste. Quasi il 30% degli ingressi previsti quest’anno (circa 360 lavoratori) saranno impiegati nelle infrastrutture del Sud e nelle Isole.

“Le assunzioni non sono legate solo alle necessità di business – ha sottolineato Colacchia – ma sono anche espressione di un’ambizione più profonda: quella di creare nuova occupazione stabile e di qualità a beneficio del Paese, soprattutto in aree dove la disoccupazione giovanile è più alta, come il Sud e le Isole su cui è concentrato ben il 30% degli ingressi”.

Le offerte di lavoro

Le selezioni si svolgeranno in tutta Italia e saranno articolate in due fasi: la prima prevederà un test su piattaforma digitale, mentre la seconda consisterà in colloquio tecnico- attitudinale in presenza.

Oltre alle competenze tecniche, Enel valuterà anche le “soft skill“, capacità come saper lavorare in team ed integrarsi in contesti eterogenei, operare in modo dinamico e flessibile, l’inclinazione al “problem solving” e la volontà di formarsi personalmente e professionalmente con continuità.

I requisiti dei profili cercati nel triennio e le posizioni specifiche saranno presentati sul sito di Enel, ma è già possibile prevedere le tipologie di professionisti che saranno più richieste dal colosso energetico:

addetti alla rete elettrica;

specialisti per la gestione delle centrali rinnovabili;

tecnici specializzati nella produzione e nell’assemblaggio di moduli e celle fotovoltaiche per la fabbrica 3Sun di Catania.