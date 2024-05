Concorso da 1.248 posti al Ministero dell'Interno: i requisiti per partecipare e come fare domanda

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Più di 1.200 posti. Il Ministero dell’Interno ha bandito un concorso per reclutare centinaia di funzionari con mansioni anche molto diverse tra loro. Tutti i requisiti e i posti di lavoro a disposizione.

Concorso al Ministero dell’Interno, quali sono i posti di lavoro

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando di concorso per 1.248 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato per posti non dirigenziali da ripartire tra le aree dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno e dei funzionari.

Il bando è stato pubblicato lunedì 27 maggio e le domande potranno essere presentate tramite l’apposita procedura online entro 30 giorni, con scadenza il 26 giugno.

Fonte foto: Ansa Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

I posti disponibili sono:

350 unità con il profilo di funzionario amministrativo;

514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario;

49 unità con il profilo di funzionario statistico;

182 unità con il profilo di funzionario informatico;

3 unità con il profilo di funzionario tecnico;

150 unità con il profilo di funzionario linguistico.

I requisiti per partecipare al concorso

Per partecipare a questo concorso pubblico bisogna avere alcuni requisiti che sono tipici di coloro che vogliono lavorare nella pubblica amministrazione nel nostro Paese.

Oltre ad avere la cittadinanza italiana e la maggiore età, non bisogna essere stati privati dei propri diritti politici e non bisogna essere stati esclusi dall’elettorato attivo (bisogna avere il diritto di votare alle elezioni).

Infine non bisogna aver commesso reati che comportino l’esclusione dai pubblici uffici ed è necessario dimostrare l’idoneità fisica all’impiego richiesto, se domandata in sede di domanda di partecipazione.

Per questo specifico concorso, che presenta alcuni posti di funzionario linguistico e amministrativo presso la sede di Aosta, bisogna dimostrare, oltre alla conoscenza dell’italiano, anche quella del francese.

Come fare domanda per il concorso del Ministero degli Interni

Per partecipare al concorso del Ministero degli Interni è necessario fare domanda presso il portale inPA, il sito dedicato al reclutamento del personale della pubblica amministrazione.

Le domande possono essere presentate esclusivamente fino alle 23:59 del 26 giugno 2024, specificando per quale ruolo in particolare ci si sta candidando.

Solo per quanto riguarda i profili linguistici, sarà richiesto anche specificare quale combinazione di lingue si predilige, se francese e arabo, inglese e francese, inglese e arabo, inglese e cinese, inglese e spagnolo, inglese e tedesco, inglese e russo oppure inglese e sloveno.