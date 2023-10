Nuovo video del 2018 della Lega contro la giudice Apostolico durante i cori: “Siamo tutti antifascisti”

La Lega ha pubblicato sui propri canali social un altro video, il terzo, che mostra la giudice Apostolico, invisa al governo a causa di una contestata sentenza sui migranti, durante la manifestazione del 2018 partecipare ai cori di protesta contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti.

Il nuovo video pubblicato dalla Lega

Pochi secondi di video, diffusi con le solite modalità delle pagine social “Lega – Salvini Premier”: titoli a caratteri cubitali e didascalie che più che spiegare il contenuto del video tendono a fare la morale.

Così, sulle pagine social del partito guidato da Matteo Salvini, nella mattinata di oggi – domenica 8 ottobre – è stato pubblicato un nuovo video, il terzo, nel quale si intravede la giudice di Catania, Iolanda Apostolico, alla manifestazione del 2018 durante la quale si protestava per il divieto imposto dall’allora ministro dell’Interno sullo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti.



Il nuovo video pubblicato dalla Lega è accompagnato da una citazione del magistrato Rosario Livatino, assassinato dalla Stidda il 21 settembre 1990: “Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili”.

La giudice Apostolico nel video

Il breve spezzone pubblicato dalla Lega, che dura 18 secondi, è incorniciato da un “titolo” scritto totalmente in stampatello, che recita “Coppia che lavora in tribunale tifa con l’estrema sinistra davanti alla polizia”.

All’interno del breve spezzone è possibile vedere la giudice di Catania, Iolanda Apostolico, in compagnia del marito Massimo Mingrino, funzionario del tribunale della stessa città siciliana, durante l’ormai famosa manifestazione del 25 agosto 2018, avvenuta al porto della città etnea.

Nel filmato la giudice Apostolico batte le mani al ritmo degli slogan che i manifestanti gridano davanti alle forze di polizia, tra i quali uno che recita: “Siamo tutti antifascisti”.

Le risposte di Apostolico e Nordio

La giudice è già intervenuta sul caso, in occasione delle precedenti pubblicazioni, per le quali il segretario della Lega non ha ancora spiegato come i video girati dalla polizia siano arrivati nelle sue mani, ma che chiaramente non si pone il problema di pubblicarli sui canali ufficiali del suo partito.

La giudice Apostolico ha affermato di essersi recata nel luogo della manifestazione “per evitare scontri”, le pubblicazioni successive hanno lasciato trasparire un atteggiamento diverso, con la giudice che pare prendere parte attivamente alla manifestazione che criticava le scelte dell’allora ministro dell’Interno Salvini.

Sul caso è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che anche se ha affermato di non potersi “esprimersi su questo caso specifico prima di aver acquisito tutti gli elementi necessari”, ha voluto comunque chiarire che “un giudice può manifestare, ma non deve”.