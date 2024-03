Nuovo drone ipersonico cinese lancia la sfida agli F-22 degli Usa: prestazioni superiori ai caccia americani

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

C’è soddisfazione presso l’Istituto di Meccanica della Chinese Academy of Sciences per il nuovo drone ipersonico cinese, che ha ottenuto risultati promettenti nei primi test. Questo UAV senza pilota potrebbe competere con i caccia avanzati dell’esercito statunitense in termini di prestazioni: il rapporto portanza/resistenza del drone durante il volo subsonico è comparabile a quello dell’F-22 Raptor, il che suggerisce un’elevata efficienza aerodinamica. Questo potrebbe consentire al drone di operare con successo anche a velocità supersoniche e in altitudini elevate, rappresentando una sfida per i sistemi di difesa missilistica.

Il nuovo drone ipersonico cinese che sfida i caccia Usa

Sono quindi risultati confortanti per Pechino quelli raccolti dal team guidato da Zhang Chenan, dati che lasciano presagire un futuro interessante per questo nuovo drone ipersonico cinese.

Il velivolo senza pilota sembra avere infatti capacità eccezionali, che potrebbero metterlo sullo stesso livello di alcuni dei caccia più sofisticati al mondo, se non superarli.

L’F-22 Raptor statunitense, il velivolo che potrebbe presto avere un serio competitor cinese

In particolare sono le prestazioni aerodinamiche del drone a sorprendere, ponendolo direttamente in competizione con gli aerei più avanzati dell’esercito statunitense.

I parametri e le caratteristiche del drone ipersonico cinese

Il drone cinese vanterebbe un notevole rapporto portanza/resistenza di 8,4 volte durante il volo subsonico, un parametro essenziale per valutare l’efficienza aerodinamica.

Nonostante questo non sia, di per sé, un valore eccezionalmente alto, è già comparabile a quello dell’F-22 Raptor, l’unico caccia stealth delle forze armate statunitensi in grado di effettuare la supercruise, ovvero il volo prolungato a velocità supersoniche.

Prestazioni aerodinamiche superiori all’F-22?

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il drone ipersonico cinese sarebbe in grado di mantenere un rapporto portanza/resistenza superiore a 4 anche mentre viaggia a una velocità sei volte superiore a quella del suono.

Questa capacità indicherebbe un’efficienza aerodinamica superiore rispetto all’F-22. Tale caratteristica consentirebbe al drone di muoversi agilmente anche nell’atmosfera sottile ad alta quota, rappresentando una sfida per i sistemi di difesa missilistica che dipendono dalla previsione delle traiettorie di volo.

I dati raccolti provengono da test condotti nella galleria del vento e sono stati pubblicati sulla rivista accademica cinese Acta Mechanica Sinica. Tuttavia, il modello specifico del drone non è stato rivelato da Zhang e i suoi colleghi. È stat0 ipotizzato, ad ogni modo, che il drone possa somigliare all’MD-22, un velivolo reso noto nel 2019.

È comunque ormai evidente come i droni siano un campo in grande espansione nelle industrie militari di tutto il mondo, con una rapidità di sviluppo impressionante rispetto alla loro introduzione. Fra i tanti esempi recenti della tendenza, il drone sottomarino testato dalla Corea del Nord.