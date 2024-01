La Corea del Nord di Kim Jong-un testa il drone sottomarino nucleare Haeil-5-23: lo spettro della guerra

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il missile balistico a raggio intermedio di tipo ipersonico lanciato alcuni giorni fa, la Corea del Nord di Kim Jong-un ha effettuato un test nucleare di una nuova arma sottomarina, cioè il drone sottomarino nucleare Haeil-5-23.

La mossa della Corea del Nord

La Corea del Nord ha confermato di aver testato un “sistema d’arma nucleare sottomarino” come ferma risposta alle esercitazioni congiunte di Corea del Sud, Stati Uniti d’America e Giappone che hanno visto la partecipazione della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Carl Vinson.

Secondo il regime comunista nordcoreano, come riportato da ‘Il Giornale’, i giochi di guerra di Seul, Washington e Tokyo “minacciano seriamente la sicurezza” del Nord e, per questo, Pyongyang è stata costretta a “condurre un importante test del suo sistema d’arma nucleare sottomarino ‘Haeil-5-23’ in fase di sviluppo nel Mare orientale della Corea”.

Il sistema Haeil-5-23 è un drone d’attacco sottomarino capace di veicolare testate nucleari. Secondo quanto riferito dalla Korean Central News Agency” (“Kcna”), il collaudo è stato eseguito al largo della costa orientale del Paese.

Una nota del portavoce del ministero della Difesa ha spiegato che “la postura di deterrenza nucleare sottomarina delle nostre forze armate è ulteriormente ottimizzata e le loro azioni reattive marittime e sottomarine continueranno ad agire da deterrenza contro le manovre militari ostili delle marine degli Stati Uniti e dei loro alleati”.

La mossa di Corea del Sud, Usa e Giappone

Nella serata di mercoledì le marine di Corea del Sud, Stati Uniti d’America e Giappone hanno effettuato una esercitazione navale non lontano dalla Corea del Nord, nei pressi dell’isola di Jeju. Si è trattata di una risposta al lancio del missile balistico con testata ipersonica da parte di Pyongyang nella giornata di domenica.

L’esercitazione navale di Corea del Sud, Usa e Giappone vicino la Corea del Nord.

Le ultime dichiarazioni di Kim Jong-Un

Lo scorso 16 gennaio, in occasione della 14esima Assemblea popolare suprema, Kim Jong-un ha affermato che “nell’eventualità di una guerra nella Penisola coreana, è importante prendere in considerazione il tema di occupare, sopprimere e rivendicare completamente la Repubblica di Corea e di annetterla al territorio della repubblica”.