Nuovo CCNL terziario trovato l’accordo con Confcommercio: aumento di 240 euro per 3 milioni di lavoratori

Dopo oltre 4 anni di attesa, arriva il nuovo CCNL per i lavoratori dei settori terziario, distribuzione e servizi. Siglato l’accordo tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil: la trattativa si è sbloccata negli ultimi giorni, dopo essere rimasta a lungo in stallo a seguito dell’accordo ponte del dicembre 2022. Il nuovo contratto, con vigenza triennale, avrà decorrenza dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.

240 euro di aumento per il CCNL terziario

Rinnovato il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, contratto di riferimento per le imprese del settore e per circa 3 milioni di lavoratori.

L’accordo, con validità dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027, prevede un aumento a regime di 240 euro al 4° livello.

Il nuovo CCNL si apre anche alle nuove figure professionali dell'e-commerce

Aumento comprensivo di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario siglato nel dicembre 2022.

In aggiunta anche una una tantum da 350 euro, a completamente del periodo di carenza contrattuale, elargita in due tranche di pari importo a luglio 2024 e luglio 2025.

Confcommercio apre anche alle nuove professioni digitali

L’iter contrattuale per il rinnovo è stato lungo e complesso, “si è dovuto confrontare con i profondi impatti economici e sociali dell’emergenza pandemica, dei conflitti geopolitici e del ritorno dell’inflazione” ha spiegato Donatella Prampolini, Presidente della Commissione Sindacale di Confcommercio.

“Siamo certi che il risultato del rinnovo del contratto contribuirà a rafforzare le relazioni tra le parti e ad assicurare ad imprese e lavoratori condizioni di stabilità per il settore fino a marzo 2027” conclude Prampolini.

Confesercenti sottolinea l’importante risultato, “frutto di una volontà condivisa dalle parti trattanti di contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure specifiche e dare una adeguata risposta economica e normativa a milioni di lavoratori”.

Il nuovo CCNL terrà in considerazione anche i “nuovi profili professionali legati alle moderne tecnologie, con la classificazione ora estesa alle figure dell’e-commerce, del terziario avanzato e della comunicazione”.