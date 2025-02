Nuovo assalto a Roccaraso e Ovindoli, autobus limitati: ma c'è già il piano per aggirare le ordinanze

I Comuni di Roccaraso e Ovindoli si preparano a fronteggiare la nuova ondata in arrivo dopo il tam-tam sui social. Nonostante la pubblicazione delle ordinanze, tuttavia, ci sarebbe già un piano B per arginare i divieti. A Ovindoli, infatti, è atteso l’arrivo della tiktoker Rita De Crescenzo.

Gli arrivi del fine settimana

Come riporta Corriere della Sera il 7 febbraio, il weekend in arrivo potrebbe essere segnato da una nuova ondata di turisti. I due fronti scelti dal popolo social sono Roccaraso e Ovindoli. Per questo motivo i sindaci delle due località sono già corsi ai ripari.

Nello specifico, dopo un torrenziale passaparola sui social qualcuno si sarebbe organizzato con i trasporti. Secondo le indiscrezioni, un’offerta prevede la trasferta e un pasto alla modica cifra di 9,90 euro. Un’altra offrirebbe lo stesso pacchetto, ma al costo di 20 euro.

Fonte foto: ANSA Roccaraso e Ovindoli si preparano alla nuova ondata di turisti dopo il passaparola sui social. Qualcuno avrebbe un piano B per eludere i controlli

E proprio a Ovindoli sarebbe attesa la tiktoker partenopea Rita De Crescenzo, per questo l’amministrazione locale corre ai ripari per evitare un Roccaraso-bis.

Ad esempio, tra le due località saranno distribuiti almeno cento uomini e donne delle forze dell’ordine per filtrare gli arrivi e verificare le autorizzazioni.

Roccaraso e Ovindoli rispondono all’ondata

Angelo Ciminelli, sindaco di Ovindoli, ha firmato un’ordinanza per regolamentare l’afflusso di turisti. Il primo cittadino lo ha fatto “a prescindere dall’effetto social” dal momento che nella località che amministra è in corso la stagione sciistica che, specialmente nei fine settimana, attira un importante numero di visitatori.

Per questo motivo Ciminelli ha disposto, fino al 2 marzo e in accordo con il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il limite di massimo 35 bus in arrivo di cui soltanto 20 potranno raggiungere la prossimità delle piste da sci.

Per quanto riguarda Roccaraso, il sindaco Francesco Di Donato ha annunciato le stesse misure adottate nel corso della prima “invasione” dei follower della tiktoker napoletana: “La guardia non si abbassa in modo tale da garantire un’accoglienza organizzata”, ma il numero di autobus autorizzati ad arrivare è sceso da 100 a 70.

La strategia per eludere i controlli

Secondo Corriere della Sera ci sarebbe un piano B per coloro che non vogliono rischiare di essere rispediti a casa dai controlli. Se a Roccaraso e Ovindoli sono attesi i pullman, non si può dire altrettanto per i van. Per questo c’è chi si starebbe organizzando con mezzi da 10 posti del tutto simili agli scuolabus, per non destare sospetti.

Eppure nell’ultima puntata de Le Iene proprio la tiktoker Rita De Crescenzo ha invitato i suoi follower a rispettare le regole. Va detto, tuttavia, che Ovindoli e Roccaraso hanno stabilito le loro restrizioni anche al di là dei flash mob organizzati dagli influencer.