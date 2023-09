Nuove accuse contro Bill Cosby: una donna afferma che il celebre attore 86enne l'ha molestata negli anni '70

Nuove accuse contro Bill Cosby. Un’altra donna ha intentato una causa civile contro l’attore 86enne: sostiene che quest’ultimo l’ha drogata e violentata negli anni ’70 dopo averla invitata al suo show comico.

La donna che accusa la star

Donna Motsinger, che ora vive nel New Mexico, ha presentato giovedì 28 settembre una denuncia presso la Corte Superiore di Los Angeles, dicendo di aver incontrato il comico nel 1972, quando faceva la cameriera al “The Trident”, un rinomato ristorante ritrovo di celebrità, secondo quanto riferito dal New York Post.

Locale che, secondo i documenti depositati presso il tribunale, l’attore era solito frequentare in quel periodo.

Stando al racconto della donna, Cosby l’avrebbe corteggiata, andandola a prendere una sera in limousine e offrendole del vino mentre i due si recavano allo spettacolo dell’attore a teatro.

La presunta violenza nei camerini del teatro

Arrivati a destinazione, Cosby avrebbe portato Donna Motsinger nel suo camerino: a quel punto la donna avrebbe cominciato a sentirsi male e l’attore le avrebbe offerto un’aspirina. Da quel momento, però, Motsinger sostiene di non ricordare più nulla.

La donna si sarebbe svegliata a casa sua senza vestiti, “tranne la biancheria intima: senza top, senza reggiseno e senza pantaloni”, si legge nella causa.

Fonte foto: ANSA Un’altra donna fa causa a Bill Cosby

La causa, che chiede danni non specificati, mira anche a ritenere la società di produzione di Cosby, Jemmin, Inc., responsabile della presunta aggressione, così come il Circle Star Theatre, per “non aver garantito la sicurezza dei suoi ospiti per mano dei suoi artisti”.

La star de “I Robinson” accusato da più di 60 donne

L’86enne ex star de “I Robinson” è stata accusato di stupro, violenza sessuale e molestie da più di 60 donne.

Ha scontato tre dei dieci anni di condanna in una prigione statale vicino a Filadelfia prima che un tribunale superiore annullasse la condanna e lo rilasciasse nel 2021. L’attore ha negato tutte le accuse riguardanti crimini sessuali.

Due ex attrici della nota serie tv “I Robinson” sono tra le cinque donne che hanno intentato una causa contro Bill Cosby nel 2022 presso il tribunale dello stato di New York accusandolo di violenza sessuale e abusi risalenti a decenni fa.