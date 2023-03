Nuova scossa di terremoto in Calabria, sisma di magnitudo 3.8 in provincia di Cosenza

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Calabria nella mattina di oggi 11 marzo. Il sisma, di magnitudo 3.8, ha avuto epicentro in provincia di Cosenza e segue di appena un giorno la scossa di magnitudo 3.5 avvertita venerdì in Aspromonte.

Scossa di terremoto nel Cosentino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in Calabria, nel Cosentino, alle 11.58 di sabato 11 marzo. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro è stato localizzato a circa due chilometri dal comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza.

Il sisma, avvertito in tutta la Calabria, è avvenuto ad una profondità di 83 chilometri. Appena ieri, venerdì 10 marzo, è stato registrato un altro terremoto in Calabria, anche se in una diversa: l’area dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Ancora una scossa di terremoto in Calabria

Le zone in cui si è sentito

Al momento non si registrano segnalazioni di danni o persone. La scossa è stata nettamente avvertita in tutta la Calabria, tra cui le città di:

Cosenza (48 chilometri dall’epicentro)

(48 chilometri dall’epicentro) Lamezia Terme (83 km)

(83 km) Catanzaro (99 km)

Non solo in Calabria, sono diverse le segnalazioni di chi ha avvertito la scossa anche in Basilicata e Puglia, tra le province di Taranto e Lecce.

Terremoti in Friuli e Umbria

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi terremoti in altre zone d’Italia, in Friuli Venezia Giulia e in Umbria. Nella notte tra venerdì e sabato una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata nei pressi di Preone, in provincia di Udine.

Il 9 marzo due forti scosse di magnitudo 4.3 e 4.5 sono state registrate in Umbria, con epicentro a Umbertide (Perugia). La prima alle 16.05, seguita dalla seconda alle 20.08. Dopo i primi controlli, diversi edifici nella zona sono stati dichiarati inagibili.