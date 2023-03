Scossa di terremoto a Reggio Calabria, trema la terra in Aspromonte: paura e scuole evacuate. La situazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle ore 10,30 del mattino di venerdì 10 marzo 2023 a Santo Stefano in Aspromonte, località a 15 chilometri da Reggio Calabria.

Terremoto in Calabria: cosa si sa sulla scossa

Il terremoto, rilevato a 9 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Si è verificato precisamente a 5 km a sud-est di Santo Stefano in Aspromonte.

Per quanto riguarda le città più vicine con almeno 50mila abitanti è possibile osservare che il terremoto è avvenuto a 15 Km a est di Reggio di Calabria (183035 abitanti), a 24 Km a est di Messina (238439 abitanti), a 80 Km a nord-est di Acireale (52622 abitanti) e a 94 Km a nord-est di Catania (314555 abitanti).

Terremoto in Calabria: la situazione

Paura tra la popolazione, che ha avvertito la scossa: come riporta ‘SkyTg24’, a Sant’Eufemia sono state evacuate le scuole.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, al momento non sono stati registrati danni a persone o cose in seguito alla scossa di terremoto avvenuta a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Nella notte si erano anche registrate due altre scosse di terremoto nelle Eolie, a largo di Filicudi e Alicudi. Le scosse, di magnitudo 2.3 e 2.4, avvenute attorno alla mezzanotte tra giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo, sono state avvertite nettamente dalla popolazione.

Fonte foto: ANSA Vigili del Fuoco e Protezione Civile sotto il campanile pericolante di Pierantonio, dopo il terremoto del 9 marzo 2023.

Terremoto in Umbria: cosa è successo giovedì 9 marzo 2023

Una cinquantina di persone hanno trascorso la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 marzo fuori dalle loro case tra Umbertide e Pierantonio in Umbria dopo le forti scosse di terremoto registrate nella giornata di giovedì 9 marzo.

I cittadini hanno dormito all’interno di 2 palestre. La notte è trascorsa in maniera abbastanza tranquilla: non si sono verificate ulteriori scosse dopo le forti avvenute giovedì: la prima, di magnitudo 4.3, è avvenuta alle ore 16,05 con epicentro nella frazione di Montecastelli, a circa 5 chilometri dalla città di Umbertide.

In serata si sono poi verificate altre due scosse, a distanza di cinque minuti l’una dall’altra: la prima, alle ore 20,08, ha avuto una magnitudo di 4.6 mentre la seconda, alle ore 20,13, ha avuto una magnitudo di 3.9.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.