Nubifragio a Torino, le strade del Lingotto come torrenti per il maltempo: grandine e disagi, il video

Un violento nubifragio sta creando forti disagi a Torino: è delle ultime ore un video in cui vediamo le strade del quartiere Lingotto ridotte a torrenti a seguito delle incessanti precipitazioni in cui l’acqua cede il posto alla grandine. È l’effetto del downburst, questo il termine usato dagli esperti, che descrive le forti raffiche di vento con folate orizzontali che possono raggiungere o superare i 100 km orari.

Il downburst si manifesta in uscita dal temporale. Come riporta La Stampa in diretta, nella stazione ferroviaria di Lingotto sono crollati i pannelli di cartongesso del bar interno, fortunatamente senza conseguenze per gli avventori. Un’altra conseguenza del nubifragio è lo scoperchiamento del tetto della scuola Salvemini di via Negarville.

La zona più interessata dai disagi è Mirafiori, ma non mancano gli interventi dei vigili del fuoco – se ne contano cento, mentre scriviamo – nell’hinterland, in particolare a Moncalieri. Una frana ha colpito Fenestrelle. Le strade, come mostrano le immagini del video, sono rese impraticabili dallo scorrimento delle acque.

Solamente martedì 13 agosto il capoluogo piemontese è stato colpito da una tempesta di vento e sabbia che ha colorato il cielo di un inquietante arancione, un fenomeno che alcuni mesi prima ha colpito la città di Atene.