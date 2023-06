Nubifragio a Sezze con frane, allagamenti e famiglie isolate vicino Latina. Il sindaco: "Non uscite di casa"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Allagamenti e famiglie isolate a Sezze, in provincia di Latina, dove una bomba d’acqua ha fatto scattare l’emergenza in tutto il comune, a causa anche di frane e dell’esondazione del torrente Brivolco. In seguito al violento nubifragio che ha colpito il territorio nella zona dei Monti Lepini nel primo pomeriggio di domenica 11 giugno, il sindaco Lidano Lucidi ha raccomandato ai cittadini di “non uscire di casa”.

La bomba d’acqua a Sezze

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, sul territorio di Sezze si sarebbero abbattuti circa 100 millimetri in 70 minuti. Una quantità di pioggia che ha provocato l’allagamento di diverse zone del comune, come la stazione ferroviaria finita sott’acqua con i binari sommersi.

A preoccupare maggiormente i crolli e gli smottamenti, in particolar modo in zona Casali dove una frana avrebbe provocato distrutto la strada.

Numerose le segnalazioni arrivate anche da Latina e Terracina, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere dei pini caduti sulla via Appia a causa del maltempo.

“Vista la gravissima situazione legata al maltempo vi invito a segnalare le criticità al numero 0773. 88411 – ha scritto il sindaco -. Stiamo sul territorio attivi e con tutte le nostre forze, vi invito a non uscire di casa. Grazie per la collaborazione”, ha scritto così il sindaco di Sezze con una comunicazione rivolta ai propri cittadini attraverso i canali social.

I territori colpiti

Le zone più colpite sono quelle di Casali, Sezze Scalo, Sermoneta e Suso, località quest’ultima dove alcune famiglie sono rimaste isolate a causa dell’inondazione.

Il comandante Lidano Caldarozzi, responsabile della protezione civile sul territorio, ha fatto il punto della situazione: “Visto il verificarsi di gravi problemi alla viabilità si invita la popolazione a non utilizzare mezzi e veicoli, in particolare si invita a non percorrere via Bassiano, località Zoccolanti, via Casali, via Quarto Macchia – ha scritto in un comunicato -. Per le zone dello Scalo è interrotta al traffico via degli Archi, entrambe le direzioni, via Calabria, la stazione ferroviaria. Si è costituito il Comitato di emergenza. Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione per evitare situazioni pregiudizievoli”

“Sono in sicurezza le persone e le case interessate dagli eventi – ha scritto in un aggiornamento -. È stata ripristinata la viabilità su tutto il territorio ad eccezione di via Casali e Via Archi dove stanno operando mezzi e personale. Voglio ringraziare tutti per la collaborazione. Le squadre di emergenza sono ancora operative sino alla risoluzione dei problemi”.