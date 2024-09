Nubifragio a Roma, il video degli allagamenti vicino al Colosseo: strade come fiumi, la spazzatura galleggia

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sacchi di immondizia che galleggiano e tendoni in balia della pioggia battente. Un nubifragio si è abbattuto su Roma nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, creando diversi disagi in tutta la capitale e nella provincia. Un video pubblicato su Facebook dal Coming out, storico locale della gay street di via di San Giovanni, vicino al Colosseo, ha fatto il giro del web. Nelle immagini si vede lo staff che cerca di far fronte alla situazione nella strada, diventata praticamente un fiume in piena.

Il nubifragio su Roma

Il nubifragio si è abbattuto sulla città nella notte, con raffiche di vento anche oltre i 90 km/h e precipitazioni insistenti.

L’ondata di maltempo, come scrive RomaToday.it, era annunciata: l’allerta arancione era stata diramata dalla protezione civile regionale nella giornata di domenica 8 settembre e il Comune di Roma aveva comunicato le indicazioni per i cittadini per limitare i disagi.

Fonte foto: ANSA Le strade intorno al Colosseo sono state allagate a causa della forte pioggia, causando disagi ai locali del centro città

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono stati circa un centinaio gli interventi effettuati a partire dalla mezzanotte. Le telefonate di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi e rami pericolanti, danni legati all’acqua e dissesti vari.

Tra le zone più colpite figurano via della Batteria di Porta Erba, via Mosca e via Appia Pignatelli.

Il sottopasso sulla SS7 Appia è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e altri allagamenti si registrano nei quartieri Africano, Anagnina, Nomentana e Cristoforo Colombo.

Il video girato vicino al Colosseo

Forti disagi sono stati segnalati anche in pieno centro. In particolare in Via di San Giovanni, la via che collega il Colosseo a San Giovanni, trasformatasi in una sorta di fiume dopo la bomba d’acqua.

“Ogni volta che piove succede questo. Strade e locali allagati“, ha scritto su Facebook lo staff del Coming Out, storico locale gay, dopo aver ricondiviso un video che documentava la situazione (e che subito ha fatto il giro del web).

“Spazzatura che galleggia sulle strade diventate fiumi – prosegue il messaggio – , disagi continui e persone intrappolate in mezzo all’acqua. Noi siamo ancora intrappolati nel locale, cercando di essere allegri”.

Il maltempo a Bergamo

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre forti temporali si sono abbattuti in molte altre aree d’Italia, tra cui anche Bergamo, dove è esondato il torrente Morla.

La pioggia ha colpito buona parte della Bergamasca per quasi 24 ore, registrando un aumento d’intensità intorno alle 5 di lunedì 9 settembre.

Tra le zone più colpite della città lombarda figura via Baioni, dove alcune automobili sono state trascinate via dall’acqua.