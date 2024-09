Bergamo, Morla esondato per il maltempo: bomba d'acqua, torrente ingrossato dalla pioggia trascina via le auto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Forti disagi a Bergamo a causa del maltempo. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre un violento temporale si è infatti abbattuto sulla città lombarda, facendo esondare il torrente Morla e allagando diverse strade del centro urbano. Si registrano code e rallentamenti stradali in diverse aree della Bergamasca. Sono state un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco nel corso della notte.

Maltempo a Bergamo: esondato il torrente Morla

La pioggia battente ha colpito l’intera provincia per quasi 24 ore, registrando un considerevole aumento d’intensità intorno alle 5 di lunedì 9 settembre.

L’esondazione del Morla, riporta Ansa, ha provocato l’allagamento di molte strade di Bergamo. Tra le più colpite via Baioni, la cui carreggiata è diventata in pratica un fiume e alcune automobili sono state trascinate via dalla corrente. Il tratto è rimasto chiuso fino alle 9, salvo poi essere riaperto.

Discorso analogo per piazzale Guglielmo Oberdan, dove l’acqua ha invaso le carreggiate.

Le zone con maggiori disagi

Anche via Borgo Palazzo e via Ghirardelli sono state soggette ad allagamento.

Nel quartiere di Monterosso diversi negozi sono rimasti senza corrente elettrica.

Si segnalano disagi in molte altre zone della provincia, soprattutto nelle valli. Per il momento, fortunatamente, non ci sono feriti.

Code e rallentamenti a causa del maltempo si registrano in val Brembana, val Cavallina e valle Seriana.

Sulla strada Villa d’Almè-Dalmine si è allagato il sottopasso all’altezza di Valbrembo.

Il maltempo a Milano nei giorni scorsi

Lo scorso giovedì 5 settembre era stata una giornata nera dal punto di vista meteorologico per Milano e per altre zone della Lombardia (ma anche del Piemonte e della Liguria), in ginocchio a causa del maltempo.

Già nella notte tra il 4 e il 5 settembre le precipitazioni in diverse aree del Settentrione avevano iniziato a essere copiose, causando anche in quel caso allagamenti e disagi diffusi.

Nel capoluogo lombardo sono esondati i fiumi Seveso e Lambro e i forti rovesci hanno causato disagi anche alla circolazione ferroviaria.