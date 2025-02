Novità per la Carta Dedicata a Te 2025, a chi spettano i 500 euro e quando arriva la ricarica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Carta Dedicata a Te continuerà a funzionare anche nel 2025, ma bisognerà attendere la prossima ricarica, che non è ancora stata annunciata. I fondi sono però stati stanziati nella legge di bilancio, anche se sono inferiori a quelli che erano stati previsti per il 2024.

Ultimo giorno per la Carta Dedicata a Te

A partire dal 1 marzo la Carta Dedicata a Te, pensata dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà ad acquistare i beni di prima necessità, come gli alimentari e il carburante, smetterà di funzionare.

Qualsiasi fondo rimasto all’interno della prepagata sarà bloccato fino alla prossima ricarica. La carta fisica deve quindi essere conservata in caso si risulti tra le persone selezionate per il prossimo sussidio.

La ricarica di Carta Dedicata a Te era stata distribuita a settembre del 2024 e consisteva in 500 euro. Le persone che la utilizzavano presso le pompe di benzina inoltre potevano ottenere uno sconto sul carburante.

Carta Dedicata a Te 2025: come ottenerla

Per ottenere la Carta Dedicata a Te bisogna avere un Isee inferiore a 15mila euro. Oltre a presentare la dichiarazione sostitutiva unica che attesta il reddito familiare all’Agenzia delle entrate però, non bisogna fare altro.

I Comuni, l’Agenzia delle entrate e l’Inps infatti incrociano i dati di reddito e anagrafici delle famiglie per determinare una graduatoria delle persone che hanno diritto alla Carta Dedicata a Te.

Una volta stilata questa graduatoria, la carta prepagata fornita da Poste Italiane, che si occupa del supporto tecnologico a questa iniziativa, viene consegnata direttamente presso il domicilio della famiglia.

Quando arriva la ricarica del 2025

Nella legge di bilancio del 2025 è previsto lo stanziamento di fondi per mantenere in vita il progetto della Carta Dedicata a Te. Per la ricarica però serve un decreto attuativo che non è ancora stato emesso.

Nel 2023 le ricariche furono due, una prima, più alta, a luglio e una di entità minore a settembre. Nel 2024 invece ci fu solo una ricarica ma da ben 500 euro in totale.

I fondi stanziati nel 2025 sono meno di quelli dell’anno precedente e, di conseguenza, la ricarica potrebbe essere di entità minore. In alternativa, a diminuire potrebbe essere la platea delle persone che hanno diritto alla ricarica stessa.