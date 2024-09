Carta Dedicata a Te, tutte le info: dove si ritira, chi ha diritto al bonus da 500 euro, cosa si può comprare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Carta Dedicata a Te è tornata per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica, offrendo un contributo massimo di 500 euro. A partire dal 9 settembre, è iniziata la distribuzione della carta, uno strumento pensato dal Governo per contrastare l’impoverimento delle famiglie a fronte dell’inflazione. Chi ha diritto al bonus, dove si ritira e cosa è possibile acquistare?

Torna “Dedicata a Te”

La Carta Dedicata a Te torna come una misura di sostegno alle famiglie italiane, in particolare a quelle composte da almeno tre persone e con un Isee non superiore a 15.000 euro.

Il valore massimo del contributo è di 500 euro, che saranno caricati su una carta prepagata Postepay, emessa da Poste Italiane.

Fonte foto: ANSA Francesco Lollobrigida presenta la carta Dedicata a Te

Le carte sono nominative e possono essere ritirate presso gli uffici postali abilitati. Per chi già possedeva la carta dal 2023, il bonus sarà caricato automaticamente una volta che la nuova carta sarà attivata.

Chi ne ha diritto

Il diritto alla Carta Dedicata a Te è riservato ai nuclei familiari con almeno tre membri e un Isee non superiore ai 15.000 euro. Una volta ricevuta la comunicazione dal proprio comune, i beneficiari possono recarsi presso qualsiasi ufficio postale abilitato per ritirare la carta.

Oltre al titolare, anche un soggetto delegato può effettuare il ritiro, purché sia in possesso di una procura formale che lo autorizzi.

La carta è operativa subito dopo il primo utilizzo, che deve avvenire entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza del bonus. Tutto il credito deve essere speso entro il 28 febbraio 2025.

Cosa si può comprare con i 500 euro

La Carta Dedicata a Te può essere utilizzata per acquistare una vasta gamma di prodotti di prima necessità, sia alimentari che legati al trasporto.

Tra i beni alimentari inclusi vi sono:

carni

pesce fresco

latticini

uova

olio d’oliva

prodotti da forno

cereali

Si possono acquistare anche:

frutta

verdura

legumi

alimenti per l’infanzia

cioccolato

caffè

Tra le novità del 2024, la carta permette di acquistare anche prodotti DOP e IGP, tonno e carne in scatola, oltre a prodotti surgelati come ortaggi e pizza. La carta è valida anche per il rifornimento di carburante e per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. Restano esclusi tabacco, bevande alcoliche, farmaci e prodotti per la pulizia della casa. Inoltre, gli esercizi commerciali che fanno parte della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sono tenuti a offrire uno sconto del 15% ai possessori della carta.