Carta dedicata a te 2024, requisiti e negozi convenzionati: le Faq sul sito del ministero dell'Agricoltura

Partirà dal 9 settembre l’iniziativa Carta dedicata a te 2024, un contributo economico a favore delle famiglie in condizioni di fragilità da ottenere secondo determinati requisiti e che vede coinvolti determinati negozi convenzionati. Per i titolari del bonus relativo allo scorso anno sarà sufficiente attendere la ricarica. I nuovi beneficiari, dunque coloro che soddisfano i requisiti stabiliti dal governo, potranno ritirare la propria card presso qualsiasi ufficio di Poste Italiane dopo aver ricevuto la comunicazione dal proprio Comune di residenza.

Cos’è la Carta dedicata a te 2024

La Carta dedicata a te 2024 è una carta prepagata di pagamento con un contributo precaricato pari a 500 euro a disposizione dei nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Con tale contributo è possibile acquistare esclusivamente beni alimentari di prima necessità. Promotore dell’iniziativa è il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Fonte foto: IPA Presto disponibile la Carta dedicata a te 2024, il contributo una tantum per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso negozi convenzionati

I beneficiari del contributo non devono presentare domanda, bensì riceveranno una comunicazione da parte del proprio Comune di residenza. Per ritirare la card è sufficiente recarsi in qualsiasi ufficio di Poste Italiane. La Carta dedicata a te 2024 può essere ritirata sia dal diretto beneficiario del contributo sia da terze persone in possesso di delega.

L’acquisto dei beni alimentari di prima necessità è possibile presso i negozi abilitati al circuito Mastercard e convenzionati per l’iniziativa. La card sarà operativa da lunedì 9 settembre. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intero bonus dovrà essere esaurito entro il 28 febbraio 2025.

Oltre ai beni alimentari di prima necessità, il contributo può essere impiegato nell’acquisto di carburanti e abbonamenti per il trasporto pubblico.

Requisiti fondamentali: chi sono i beneficiari

La Carta dedicata a te è riservata a tutti i nuclei familiari composti da almeno tre persone con un Isee annuo inferiore ai 15 mila euro. Per “nucleo familiare” si intende quello presente nella banca dati dell’Inps, i cui componenti devono essere presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Come già detto, il proprio Comune di residenza invierà una comunicazione ai beneficiari, che non dovranno presentare domanda. I Comuni, inoltre, pubblicheranno le graduatorie sui propri siti istituzionali con i dati parzialmente oscurati. Coloro che hanno già beneficiato della card nel 2023 dovranno attendere la ricarica della stessa.

In ogni caso, per attivare la prepagata sarà necessario effettuare un primo pagamento entro il 16 dicembre 2024. Se entro il 28 febbraio 2025 l’importo non sarà esaurito, la carta verrà disattivata e non sarà più possibile utilizzare il credito residuo.

I negozi convenzionati

Come già detto, la Carta dedicata a te è utilizzabile presso tutti i punti vendita abilitati agli acquisti Mastercard per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, ma anche per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e per l’acquisto di carburanti.

I negozi convenzionati applicheranno uno sconto del 15% a favore dei beneficiari. Sulle Faq presenti sul sito istituzionale del Masaf è disponibile un elenco di tutti gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.