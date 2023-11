Novità dalla Germania sull'estradizione di Filippo Turetta in Italia: la decisione del tribunale di Naumburg

La richiesta di consegna all’Italia di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin alla Corte d’appello Naumburg – il massimo tribunale della regione della Sassonia-Anhalt (Germania) incaricato di decidere sull’estradizione del 22enne – è arrivata nella giornata di martedì 22 novembre. Lo ha comunicato all’Ansa una magistrata della Procura generale di Naumburg.

“I fascicoli sono stati presentati ieri al Tribunale regionale superiore di Naumburg”, ha scritto la procuratrice capo Tatjana Letz riferendosi all’Oberlandesgericht (Olg), una sorta di Corte d’appello, e rispondendo alla domanda se la richiesta italiana fosse arrivata alla stessa Procura generale che deve incaricare l’Olg di esaminarla.

“Se la richiesta della Procura Generale sarà accolta, il cittadino italiano dovrebbe essere trasferito in Italia nel giro di alcuni giorni. Tuttavia, non sono in grado di fornire una data precisa”, si è limitata ad aggiungere Letz.