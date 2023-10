Notte di follia in Alta Valtellina: non si ferma all'alt dei carabinieri e si schianta contro un albero

Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta con l’auto contro un albero: a quel punto abbandona la Panda su cui viaggiava con tre amici – fortunatamente illesi – e tenta di fuggire dai militari, finendo però in un canale colmo d’acqua. È accaduto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre a Bormio, in Alta Valtellina.

Notte di follia per un 21enne

Il 21enne, residente in provincia di Sondrio, non si è fermato all’alt dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano.

Fuggito con l’auto, si è schiantato contro un albero. Abbandonata la Panda e i tre amici illesi che erano con lui sull’utilitaria e al buio, sotto la pioggia incessante, ha tentato di scappare a piedi finendo, però, in un canale colmo d’acqua dopo una caduta di 2 metri.

Salvato dai militari

I militari della pattuglia del Norm di Tirano, come riporta l’agenzia Ansa, senza esitazione, si sono buttati nel canale e hanno recuperato il ragazzo di 21 anni, che privo di conoscenza, a pancia in giù nel fossato e in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Morelli di Sondalo.

Grazie all’intervento degli uomini del capitano Riccardo Angeletti il 21enne ha evitato di annegare, ma la prognosi resta al momento riservata.

I controlli delle forze dell’ordine

I carabinieri avevano organizzato dei servizi notturni di controllo contro il fenomeno della guida in stato d’ebrezza o sotto l’effetto di droghe e il 21enne non ha voluto fermarsi, forse proprio per evitare il test.

Sul luogo del dell’incidente sono intervenuti oltre ai sanitari anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto. L’auto è stata posta sotto sequestro dai militari dell’Arma su disposizione della Procura di Sondrio.

Ennesimo incidente

Un grave incidente, sulle strade dell’Alta Valtellina, si era registrato nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre. Lo schianto è costato la vita ad una giovanissima ragazza di 17 anni che viaggiava in moto assieme ad un coetaneo. Solo ieri, un altro caso simile in provincia di Teramo.

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, lo schianto è avvenuto attorno alle 17.45 sulla bretella della strada provinciale 27 a Grosio, comune italiano di circa 4.000 abitanti della provincia di Sondrio, allo sbocco della Val Grosina.