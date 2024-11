Notre Dame, le campane suonano 5 anni dopo l'incendio: Sergio Mattarella è stato l'ultimo italiano a entrarci

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 15 aprile 2019 un incendio ha devastato la cattedrale di Notre Dame, simbolo di Parigi e della cultura occidentale. Da allora, la chiesa è stata chiusa per i lavori di restauro, durati oltre 5 anni. La riapertura è prevista sabato 7 dicembre, ma venerdì 8 novembre sono tornate a suonare le campane. L’ultimo italiano a entrare nella cattedrale era stato il presidente Sergio Mattarella, tra le altre cose il primo leader internazionale a visitare Notre Dame – il 2 maggio 2019 – dopo il rogo.

Le campane tornano a suonare a Notre Dame

Una delle tre campane è stata donata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (CIO) di Parigi 2024.

È la stessa che si trovava la scorsa estate allo Stade de France.

Fonte foto: ANSA Le tre campane tornate a suonare a Notre Dame: al centro, quella donata dal CIO

La cerimonia di riapertura

Il 7 dicembre, giorno della riapertura, sarà una cerimonia inaugurale: oltre al presidente della Francia, Emmanuel Macron, ci saranno “grandissimi artisti di portata internazionale”, ha annunciato Philippe Jost (responsabile del restauro) a RTL. Ci si attendono oltre 3 mila persone.

L’8 dicembre si terrà invece la prima messa solenne, 2064 giorni dopo l’incendio.

I soldi donati da tutto il mondo per il restauro

Per il restauro di Notre Dame, da tutto il mondo erano arrivate donazioni per 844 milioni di euro.

Sergio Mattarella ultimo italiano a visitare la cattedrale dal 2019

L’ultimo italiano a visitare la cattedrale era stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita in Francia per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci.

Quel 2 maggio 2019, inoltre, era stato il primo leader internazionale a entrare in Notre Dame dopo l’incendio.

Il Capo dello Stato aveva dichiarato: “Sono qui per testimoniare l’amicizia tra Italia e Francia”, sottolineando quanto Notre Dame rispecchi “tanta parte della storia e della civiltà d’Europa“.