Nikki Haley si ritira dalle primarie dopo il Super Tuesday: Donald Trump candidato repubblicano alle elezioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

“È arrivato il momento di sospendere la mia campagna”. Con queste parole Nikki Haley ha annunciato il suo ritiro dalle primarie e dalla corsa per la Casa Bianca, in seguito alla netta vittoria di Donald Trump nel Super Tuesday. L’ex presidente sarà quindi l’unico sfidante di Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali di novembre.

Nikki Haley si ritira dalle primarie

I risultati del Super Tuesday sono stati chiari: Nikki Haley è uscita sconfitta dallo scontro contro Donald Trump, e ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca.

“È arrivato il momento di sospendere la mia campagna. Ho detto che volevo che le voci degli americani fossero ascoltate e l’ho fatto, non ho rimpianti – ha detto Nikki Haley – sebbene non sarò più una candidata non smetterò di far sentire la mia voce per le cose in cui credo”.

Nikki Haley, l’ormai ex candidata alla Casa Bianca, ritiratasi dalle primarie in seguito alla sconfitta ricevuta da Donald Trump nel Super Tuesday

Il Super Tuesday, ovvero il martedì elettorale decisivo per le primarie, ha visto una netta vittoria di Donald Trump, che ha sconfitto in 14 Stati su 15 la contendente Haley, uscita vincitrice nel solo Vermont.

Haley lascia le primarie a Donald Trump

“Ora spetta a Donald Trump ottenere i voti di chi nel nostro partito e oltre non l’ha sostenuto. E spero che lo faccia” ha poi affermato Nikki Haley dopo aver annunciato il suo ritiro dalle primarie e aver condiviso le sue “congratulazioni ed auguri” al suo avversario diretto.

L’ex presidente Trump è quindi ora l’unico candidato dei repubblicani in vista delle prossime elezioni presidenziali americane, programmate per novembre.

Haley non ha direttamente espresso la propria approvazione per la vittoria di Trump, ma ha comunque chiarito che “il nostro Paese è troppo importante per lasciare che le differenze ci dividano. Il nostro mondo è in fiamme perché l’America arretra”.

Il futuro di Donald Trump dopo il Super Tuesday

L’ormai ex candidata alle primarie ha comunque chiarito di non aver intenzione di interrompere il suo lavoro, dato che “la politica al suo meglio è per coinvolgere le persone non allontanarle, la nostra causa conservatrice ha estremamente bisogno di più persone”.

Donald Trump ha in ogni caso ricevuto sostegno da molti esponenti del suo partito, come il leader dei senatori Mitch McConnell (che aveva in passato duramente criticato l’ex presidente): “Trump si è guadagnato il sostegno necessario degli elettori repubblicani per essere il nostro candidato alla presidenza degli Stati Uniti”.

Dall’altro lato però, l’attuale presidente Joe Biden si è congratulato con la “sconfitta” Haley per i toni critici usati durante la campagna nei confronti del suo rivale Trump, affermando che la candidata abbia solo “detto la verità”.

Non è un caso difatti che lo stesso Trump, nei giorni scorsi, abbia affermato di non volere i voti dei sostenitori di Haley. E a tal proposito, il presidente Biden è stato chiaro: “C’è posto per loro nella mia campagna”.