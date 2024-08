Nicolai Lilin costretto a scappare dall'Italia: l'ammissione dello scrittore nell'ultimo video su Youtube

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nicolai Lilin, scrittore noto per “Educazione siberiana”, ha annunciato nel suo ultimo video su YouTube di essere stato costretto a lasciare l’Italia a causa di indagini che lo collegano ai servizi segreti russi. Lilin, moldavo naturalizzato italiano, afferma che le autorità gli hanno revocato il passaporto e che è stato accusato di essere un agente del Cremlino. Dal 2004 vive a Milano, dove gestisce uno studio di tatuaggi. La posizione di Lilin è controversa per la continua produzione di video sulla guerra in cui critica gli ucraini e li definisce “terroristi”.

Nicolai Lilin ammette la latitanza: cosa dice nel video su YouTube

Il video di Nicolai Lilin su YouTube risale allo scorso 9 agosto. L’autore di “Educazione siberiana” ha rivelato che è stato costretto a lasciare l’Italia a causa di indagini che lo collegano ai servizi segreti russi.

“Contro di me hanno aperto processi penali, mi hanno dichiarato agente segreto del Cremlino di Putin” ha affermato lo scrittore nel video.

Fonte foto: IPA

Lo scrittore Nicolai Lilin

Chi è Nicolai Lilin e perché va via dall’Italia

Lilin, il cui vero nome è Nicolai Verjbitkii, moldavo naturalizzato italiano, si è stabilito a Milano dal 2004, dove gestisce uno studio di tatuaggi con temi siberiani.

Lo scrittore è noto per le sue posizioni controverse: si definisce latitante e attribuisce la sua situazione a una crisi temporanea causata da, come lui dice, “imbecilli al potere”.

La vita di Lilin è segnata da complessità e controversie. Ha sempre affermato di avere radici siberiane e di basare le sue opere su esperienze personali. Inizialmente, quindi, il suo libro “Educazione siberiana” era stato presentato come un racconto autobiografico.

Tuttavia, di fronte ai dubbi sulla veridicità dei suoi racconti, lo scrittore ha chiarito che il libro è in realtà una narrazione romanzata ispirata a esperienze reali, ma non strettamente aderente ai fatti di cronaca.

I video sulla guerra fra Russia e Ucraina

Dopo aver pubblicato il video, Nicolai Lilin ha continuato a produrre contenuti, caricando oltre dieci nuovi video in cui aggiorna quotidianamente i followers sugli sviluppi del conflitto, etichettando gli ucraini come “terroristi”.

Non molto tempo fa lo scrittore aveva annunciato la sua candidatura per le elezioni europee di giugno con il partito Pace Terrà Dignità, guidato da Michele Santoro. Tuttavia, poco dopo, il suo profilo Instagram era stato bloccato.

In precedenza, Lilin aveva condiviso informazioni che si sono rivelate false riguardo alla guerra in Ucraina e alla tragedia al Crocus City Hall di Mosca.

In quell’occasione, lo scrittore moldavo aveva diffuso un video manipolato, in cui si vedeva il segretario del consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino ammettere il coinvolgimento di Kiev nell’attacco. Il video era però stato confezionato ad hoc utilizzando l’intelligenza artificiale.