Nicola Porro condannato per diffamazione nei confronti di Nanni Delbecchi del Fatto Quotidiano: la sentenza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Nicola Porro è stato condannato per diffamazione. Il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 dovrà risarcire con 16mila euro il giornalista Nanni Delbecchi per alcune affermazioni offensive ai suoi danni.

Nicola Porro ha diffamato Nanni Delbecchi

L’antipatia di Porro per Delbecchi, critico televisivo de Il Fatto Quotidiano, è nata nel 2019.

Nell’ambito della sua attività di critico, Delbecchi scrisse del programma di Porro e del modo in cui vengono scelti gli opinionisti. Fonte foto: ANSA Nella foto, Nicola Porro in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi a Milano il 14 Giugno 2023.

“Fondamentale questione di metodo è il criterio con cui vengono selezionati gli ospiti. Non Hoara Borselli o Albert Einstein. Logica vorrebbe che a discutere di attualità venissero chiamate persone competenti, meglio se coinvolte direttamente nei temi trattati”.

Questa la critica mossa da Delbecchi. Porro prese poi a punzecchiare pesantemente il collega tramite i suoi canali social e il blog nicolaporro.it.

Delbecchi decise infine di trascinare il giornalista Mediaset in tribunale e oggi è arrivata la sentenza.

Recentemente Porro ha avuto un battibecco social anche con il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, capo di Delbecchi. L’occasione è stata la morte di Silvio Berlusconi.

Dopo l’addio alla Rai di Fabio Fazio, per alcune settimane Nicola Porro è stato in pole position per il passaggio alla TV di Stato.

La sentenza: 16mila euro a Nanni Delbecchi

La giudice Valentina Boroni della prima sezione civile del tribunale di Milano ha stabilito che Nicola Porro dovrà versare 16mila euro a Delbecchi per le ripetute affermazioni definite “un gratuito attacco personale lesivo alla dignità professionale, finalizzato all’unico scopo di aggredire la sfera morale e reputazionale”.

Chi è Nanni Delbecchi

Nanni Delbecchi è nato nel 1957 a Lucca ed è giornalista e scrittore.

Dopo la laurea all’Università di Firenze si spostò a Milano dove intraprese la sua carriera prima al Giornale con Indro Montanelli, poi a La Voce e infine al Fatto Quotidiano, dove lavora ancora oggi.

È stato per 25 anni (di cui 15 anni di matrimonio) insieme ad Alessandra Appiano, scrittrice scomparsa nel 2018 a Milano.

Fra i suoi libri Quattro passeggiate (Lucca-Milano-Roma-Venezia), Guida al giro del mondo, Articoli di costume, Un giro di mura, La coscienza di Mike, I favolosi anni zero e Il signor Ikea. Una favola democratica.

Delbecchi è stato l’unico giornalista italiano a intervistare Ingvar Kamprad, il fondatore di Ikea morto a gennaio 2018.