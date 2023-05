Netflix blocca account e password condivise in Italia: il costo extra per utenti fuori dal nucleo domestico

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Netflix blocca gli abbonamenti e le password condivise tra più utenti. Il cambio di rotta della piattaforma di film e serie tv in streaming arriva anche in Italia. La società Netflix, infatti, sta contattando i suoi utenti tramite mail per aggiornare gli abbonati sulle novità in arrivo. Per la verità, si tratta di un cambio di policy già annunciato lo scorso, a partire da quando il colosso dello streaming ha subito ingenti perdite economiche dopo il boom di iscrizioni registrate nel 2020, durante la pandemia.

Perché verranno eliminati gli abbonamenti condivisi su Netflix

Lo stop agli abbonamenti condivisi è già in realtà in altri Paesi, ma adesso sta per riguardare anche gli utenti italiani. Già nei mesi scorsi Netflix ha spiegato che sarebbero circa 100 milioni le famiglie che condividono gli account nei vari Paesi.

La condivisione delle password, ha aggiunto il colosso dello streaming, ha un impatto sugli investimenti che la piattaforma può affrontare in nuovi prodotti.

Così, proprio per poter investire in nuovi film e serie tv, Netflix allarga lo stop agli abbonamenti e alle password condivise introducendo un costo extra per gli utenti che non fanno parte dello stesso nucleo domestico.

L’account Netflix solo per il nucleo domestico

In realtà, le condizioni di utilizzo di Netflix prevedono già che l’account della piattaforma sia ad uso personale. Da un lato, tuttavia, i controlli non sono mai stati particolarmente serrati e dall’altro la piattaforma non aveva spiegato nel dettaglio come avrebbe proceduto.

Almeno fino a questi giorni. Netflix, infatti, sta inviando una mail ai propri abbonati per spiegare che ogni account è destinato a un solo nucleo domestico ovvero – spiega la società – al proprietario del profilo e a chi vive con lui.

Le persone dello stesso nucleo domestico che, invece, vorranno usufruire del servizio di streaming in un luogo diverso dalla dimora potranno farlo attraverso le nuove funzionalità introdotte: ‘Trasferisci profilo‘ e ‘Gestisci accessi e dispositivi‘.

Il costo extra per gli utenti al di fuori del nucleo domestico

Tutti gli altri utenti che non fanno parte del nucleo domestico, invece, sono definiti utenti extra e, per continuare a usufruire dello stesso account, dovranno pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

La soluzione eviterebbe così di creare un nuovo account personale, ma allo stesso tempo non è da escludere che il cambio di rotta possa condurre molte persone ad abbandonare la piattaforma a favore di altri servizi di streaming.

Netflix aveva annunciato già diversi mesi fa lo stop alla condivisione delle password. La decisione sarebbe da rintracciare prevalentemente nelle perdite economiche registrate nel 2022.

Il colosso dello streaming, infatti, ha registrato un calo di circa 200mila iscritti solo nel primo trimestre dello scorso anno dopo il boom di abbonamenti nel 2020.