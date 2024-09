Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini rischia il carcere: la Procura contesta gli arresti domiciliari

Chiara Petrolini, attualmente ai domiciliari nella sua casa di Traversetolo per il caso dei due neonati morti, rischia il carcere: la procura di Parma ha presentato appello contro l’ordinanza con cui il Gip aveva disposto la misura degli arresti domiciliari. Il Gip aveva respinto la richiesta fatta dalla procura di soppressione di cadavere, ipotizzando il reato meno grave di occultamento di cadavere.

Chiara Petrolini non risponde al Gip

Durante l’interrogatorio di garanzia al cospetto del gip Luca Agostini, Chiara Petrolini non aveva parlato, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

“Una scelta prettamente tecnica che non esclude che in futuro possa rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio“, aveva puntualizzato il difensore, l’avvocato Nicola Tria, le cui parole sono state riportate dal Corriere della Sera.

“È già stata interrogata due volte, d’altra parte, e io ritengo che abbia anche fornito un contributo non irrilevante per la ricostruzione dei fatti”, aveva aggiunto il legale.

La versione dell’ex fidanzato di Chiara Petrolini

L’ex fidanzato di Chiara Petrolini, nonché padre dei neonati trovati morti nel giardino di casa Petrolini a Traversetolo, ha rilasciato un’intervista a Le Iene.

Il giovane ha dichiarato di non essersi mai accorto delle gravidanze: “Dal giorno che ci siamo fidanzati fino all’ultimo non l’ho mai vista cambiata, mai vista star male”. E ancora: “Non si notava nulla, né il seno, né la pancia, né il corpo. Neanche nei suoi atteggiamenti. Era una maschera”.

Alla domanda sul perché di quanto avvenuto, il giovane ha risposto così: “Secondo me perché l’ha fatto? Per il giudizio degli altri. Ci teneva al giudizio delle altre persone, infatti rigava dritto in tutto, non c’era mai una cosa fuori posto. Se lei li avesse voluti tenere io non mi sarei tirato indietro. Ora, su di lei, sono vuoto”.

I due bambini sarebbero stati concepiti perché Chiara aveva assicurato, mentendo, di prendere la pillola.

Le parole dell’ex suocera

Ascoltata da Le Iene, la madre dell’ex fidanzato di Chiara Petrolini ha raccontato: “Lei diceva che un’amante di mio figlio le aveva messo il bambino nel giardino”.

Ad avvertire l’allora fidanzato del ritrovamento era stata la stessa studentessa con un messaggio: “Hanno trovato un bambino in casa mia. Siamo scioccati”.