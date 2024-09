Chiara Petrolini e i neonati morti a Parma, parla il padre dei bambini: "Non notavo nulla, né seno né pancia"

Il padre dei neonati trovati morti a Parma, per i quali Chiara Petrolini si trova agli arresti domiciliari, si confessa. Il giovane lo fa a favore di telecamera, raccontando la sua relazione con la ragazza finita ineluttabilmente al centro delle cronache per aver partorito, ucciso e seppellito due bimbi nati a distanza di un anno nel giardino della sua abitazione a Traversetolo. Il ragazzo racconta di non aver mai notato che la allora fidanzata fosse in uno stato interessante, né la prima né la seconda volta.

Parla il padre dei neonati trovati morti a Parma

Il giovane ex fidanzato di Chiara Petrolini, nonché padre dei neonati rinvenuti senza vita nel giardino di casa Petrolini, ha rilasciato un’intervista a Le Iene per la puntata in onda domenica 29 settembre, la prima della nuova stazione del format d’inchiesta di Italia 1.

"Quello che ha fatto va contro la persona che era per me", sottolinea il giovane, che ancora oggi non è in grado di spiegarsi come mai la studentessa 22enne si sia comportata così, sia durante le gravidanze sia dopo il parto.

"La domanda che si fanno tutti è: ma come fai a non accorgertene? Lei era normale, non cambiava mai", dice il giovane, che spiega: "Dal giorno che ci siamo fidanzati fino all’ultimo non l’ho mai vista cambiata, mai vista star male".

Quindi, il dettaglio sulle due gravidanze: "Non si notava nulla, né il seno, né la pancia, né il corpo. Neanche nei suoi atteggiamenti. Era una maschera".

Il messaggio inviato da Chiara Petrolini dopo il ritrovamento

C’è un altro dettaglio che oggi, a posteriori, sconvolge il fidanzato. Era il 9 agosto, il giorno in cui i carabinieri hanno rinvenuto il primo bambino – o meglio, il secondo per ordine di nascita – nel giardino di casa Petrolini. La studentessa avrebbe inviato un messaggio al ragazzo con queste parole: "Hanno trovato un bambino in casa mia. Siamo scioccati".

Lui avrebbe risposto: "Ma come? Ma davvero?". E ancora: "Per me era tutto strano, non lo collegavi a lei, non volevo entrare nel merito per non rovinarle la vacanza. Poi mi chiamano i carabinieri". Da quel momento è cominciato l’incubo. Poi, il 4 settembre Chiara Petrolini avrebbe inviato un messaggio al ragazzo per fargli gli auguri per il compleanno. "Se vuoi parlare sono qua", poi più niente.

Il motivo del gesto, secondo il ragazzo

Tutt’ora il giovane non è in grado di spiegarsi il motivo di tale comportamento da parte di Chiara. A Le Iene fa una supposizione:

Secondo me perché l’ha fatto? Per il giudizio degli altri. Ci teneva al giudizio delle altre persone, infatti rigava dritto in tutto, non c’era mai una cosa fuori posto. Se lei li avesse voluti tenere io non mi sarei tirato indietro. Ora, su di lei, sono vuoto.