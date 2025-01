Neonata rapita e ritrovata a Cosenza, chi sono marito e moglie fermati: il loro piano e la finta gravidanza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un incubo durato quattro ore. Quello vissuto dai genitori della piccola Sofia, la neonata rapita da una clinica di Cosenza e poi ritrovata sana e salva dalla polizia. I responsabili sono stati arrestati: si tratta di una donna del posto, che si è finta infermiera per portare via la piccola, e del marito. La coppia aveva simulato la gravidanza per 9 mesi, in casa loro era tutto pronto per festeggiare l’arrivo di un bambino.

Neonata rapita dalla clinica a Cosenza

Tutto è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, a Cosenza. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio alla clinica Sacro Cuore, nel centro della città.

Dal reparto di ginecologia è sparita la piccola Sofia, neonata di appena un giorno. A portarla via una finta infermiera, che è poi scappata in auto assieme al marito.

Fonte foto: ANSA La neonata riportata in clinica dopo il sequestro

Sono subito scattate le indagini ed è partita la mobilitazione delle forze dell’ordine: dopo alcune ore la polizia ha bloccato l’auto dei rapitori con a bordo la piccola.

La ricostruzione del rapimento

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile di Cosenza, anche grazie alle immagini della videosorveglianza del Sacro Cuore, il rapimento è avvenuto attorno alle 18.30, come riporta Ansa.

Quando la coppia di rapitori entra nella clinica: mentre l’uomo rimane in attesa nella hall con il passeggino, la donna va nel reparto di ginecologia, con il volto parzialmente coperto dalla mascherina, ed entra nella stanza della mamma della piccola.

Fingendosi una infermiera prende la bimba, in quel momento in braccio alla nonna, dicendo di doverla portare in pediatria per una visita.

La donna raggiunge il marito, i due cercano di mettere la piccola in un ovetto da neonato ma non riuscendovi si allontanano, lei con la bimba in braccio.

Non vedendo tornare l’infermiera con la piccola Sofia, i genitori lanciano l’allarme. Scatta il sistema di coordinamento delle forze dell’ordine, partono le ricerche e vengono istituiti posti di blocco alle uscite della città.

Dopo circa quattro ore una pattuglia della polizia intercetta l’auto dei rapitori con la piccola a bordo. La coppia è stata fermata vicino casa a Castrolibero, alle porte di Cosenza.

I due vengono arrestati e la piccola viene riportata alla clinica, accolta con un lungo applauso dalla folla che nel frattempo si è radunata. La bimba è in ottime condizioni.

Marito e moglie arrestati

Le due persone arrestate dalla polizia per il sequestro della piccola sono marito e moglie. Lei 51 anni di Cosenza, lui 43enne di origini senegalesi. Sono accusati di sequestro di persona in concorso.

Il Corriere della Sera riporta che la coppia aveva l’ossessione di avere un figlio. L’ipotesi è che la piccola Sofia “servisse” per rimpiazzare un bimbo mai nato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avevano simulato una gravidanza per 9 mesi, parlandone con parenti e amici. Fino ad annunciare sui social alcuni giorni fa la nascita di un maschietto.

Quando i poliziotti sono arrivati a casa della coppia l’hanno trovata addobbata per la festa della nascita del bambino.